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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم النظارات الطبية لـ 318 مستفيدا من أبناء سيناء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تقرر تسليم النظارات الطبية من بنك الشفاء، غدا، السبت للمستفيدين من أبناء محافظة شمال سيناء ، في مراكز بئر العبد ،الشيخ زويد،العريش وذلك  تحت إشراف الدكتور محمد شعبان   .

318 مستفيدا:

 

وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين 318 مستفيدا علي النحو التالي : 
 
أولا:مركز بئر العبد  يوم السبت ٨ ابريل من الساعة ١٠ صباحا حتي الساعة ١١ قبل الظهر المكان مستشفي بئر العبد المركزي لعدد ١٤٣ مستفيدا.

ثانيا :مركز الشيخ زويد  :   يوم السبت ٨ ابربل  من الساعة ١ ظهرا حتى الساعة ٢ بعد الظهر المكان مستشفي الشيخ زويد  المركزي لعدد ١٢٨ مستفيد.

ثالثا: مركز العريش، غدا السبت ،من الساعة ٤ الي الساعة ٥ مساءا المكان مستشفي العريش العام ، لعدد ١٤٧ مستفيدا .

استلام أصحاب النظارات الطبية ، سيكون  شخصي  بموجب صورة بطاقة الرقم القومي ، والأطفال صورة شهادة الميلاد . 

ومن يتخلف عن الحضور ستعود النظارة الي بنك الشفاء ، طبقا للمواعيد المحددة ، صرح بذلك  ابراهيم سالم مؤسس ائتلاف جمعيات شمال سيناء للتنمية المستدامة.

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سيناء نظارات بنك الشفاء مراكز

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