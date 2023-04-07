تسليم النظارات الطبية لـ 318 مستفيدا من أبناء سيناء

تقرر تسليم النظارات الطبية من بنك الشفاء، غدا، السبت للمستفيدين من أبناء محافظة شمال سيناء ، في مراكز بئر العبد ،الشيخ زويد،العريش وذلك تحت إشراف الدكتور محمد شعبان .
318 مستفيدا:
وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين 318 مستفيدا علي النحو التالي :
أولا:مركز بئر العبد يوم السبت ٨ ابريل من الساعة ١٠ صباحا حتي الساعة ١١ قبل الظهر المكان مستشفي بئر العبد المركزي لعدد ١٤٣ مستفيدا.
ثانيا :مركز الشيخ زويد : يوم السبت ٨ ابربل من الساعة ١ ظهرا حتى الساعة ٢ بعد الظهر المكان مستشفي الشيخ زويد المركزي لعدد ١٢٨ مستفيد.
ثالثا: مركز العريش، غدا السبت ،من الساعة ٤ الي الساعة ٥ مساءا المكان مستشفي العريش العام ، لعدد ١٤٧ مستفيدا .
استلام أصحاب النظارات الطبية ، سيكون شخصي بموجب صورة بطاقة الرقم القومي ، والأطفال صورة شهادة الميلاد .
ومن يتخلف عن الحضور ستعود النظارة الي بنك الشفاء ، طبقا للمواعيد المحددة ، صرح بذلك ابراهيم سالم مؤسس ائتلاف جمعيات شمال سيناء للتنمية المستدامة.