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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض فيصل للكتاب..الششتاوي: رمضان شهر الانتصارات بداية من غزوة بدر حتى أكتوبر

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب

شهد معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أمس الجمعة، أمس الجمعة، ندوة بعنوان «انتصارات شهر رمضان»، أدارها مروان حماد، وشارك فيها الشيخ أحمد الششتاوي إمام مسجد المجمع الإسلامي بمدينة العبور.
وقال مروان حماد، إن شهر رمضان شهد العديد من الانتصارات منذ عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حتى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، هذا إلى جانب انتصار الأمن والحرب، يأتي انتصار الروح.

ومن جانبه قال الششتاوي، إن شهر رمضان، خصه رب العباد، بخصائص ومزايا، منها أن الله جعله شهر للانتصارات، منها انتصارات حربية، وانتصارات ظاهرة حسية، منذ أن أذن الله لعباده بالقتال، للدفاع عن النفس، والديار.

وأضاف خلال الندوة، أن موقعة بدر تعتبر أول الانتصارات التي حدثت في شهر رمضان، والتي جاءت لاسترداد جزء من حقوق المسلمين.
وأوضح مروان حماد، أن النصر لم يتم بالرجل فقط، فشاركت فيه المرأة أيضا، وأسست غزوة بدر للأمم الإسلامية، لافتا إلى أن النصر مصاحب لنا في شهر رمضان، فمن الانتصارات التي حدثت خلال الشهر،  فتح مكة، وفتح المسلمون لجزيرة لوتس، وفتح الأندلس، وعين جالوت، والسادس من أكتوبر العاشر من رمضان.

معرض فيصل للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين انتصارات شهر رمضان الشيخ أحمد الششتاوي

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