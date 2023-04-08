هي وصلت لكده.. خيمة رمضانية تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، غضباً حاداً بين رواد السوشيال ميديا بعد انتشار مقطع فيديو لايف، لخيمة رمضانية تضم عدد لا حصر لها من الشباب والفتيات وهم يتمايلن على أغاني مطرب شعبي.

خيمة رمضانية تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

وأثارت الخيمة غضب واستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار الشيشة وتزاحم الشباب والفتيات بشكل غير لائق وترديديهن للأغاني وراء المطرب الشعبي .

وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا لتستنكر تلك الفيديو ليتسأل البعض هل هذا فرح أم خيمة رمضانية ؟ويقول البعض الآخر “ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا” .. “هي دي الخيمة أو حنة” .. “ربنا يهديكم و يهدي شباب المسلمين يا رب”.."رمضان برئ منكم لله الامر من قبل ومن بعد".

والمعروف ان الخيمة الرمضانية تنتشر بشكل كبير في الشهر الكريم وتكون ذات طابع خاصة، حيث تتسم الخيم بمغنين و مظاهر احتفالية تشبه الافراح والكافيهات.