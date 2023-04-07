عربية عامله حادثة.. فاتورة صالون تجميل بـ43 ألف جنيه تتصدر الترند

مبلغ خيالي لفاتورة صالون تجميل تثير دهشة واستنكار رواد السوشيال ميديا ليقوم البعض بتداول صورة الفاتورة وسط الكثير من الدهشة والاستنكار من قيام البعض بدفع مثل هذا المبلغ للقيام بتصفيف الشعر والاهتمام بالبشرة.



احتوت الفاتورة التي تداولها رواد السوشيال الميديا والتي بلغت إجماليها 43 ألف جنيه تقريبا ، وأحتوت الفاتورة على القيام بخدمة توريد الخدود بسعر 2500 جنيه، وخدمة تركيب شعرسعره 30 ألف جنيه، وصبغه بـ حوالي 1500 جنيه بجانب غيرها من مستلزمات التجميل.

ورغم أن الفاتورة يعود تاريخها للعام الماضي، إلا أنه في المقابل قام رواد التواصل الاجتماعي بالتفاعل معها مجددا لتتصدر الترند ، ليبدأوا في عقد الكثير من المقارنات وذلك مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار والذي تشهده مصر حالياً، حيث علق أحدهم مستنكرا بأنها قد تساوي في الوقتا الحالى بعد ارتفاع الأسعار إلى ما يقرب من 60 ألف جنيه.



وجاءت أغلب التعليقات ساخرة وتحمل عبارات التهكم والسخرية ليعلق البعض عملت مكياج فرحي كله بـ1500

وعلق آخرين “دي مش فاتورة كوافير دي فاتورة عربية عامله حادثة ”