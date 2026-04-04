الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار
شوبير: مهاجمو الأهلي الشباب يخرجوا للاحتراف رغم شكوى النادي من غياب المركز
إشارة قبيـ ـحة.. القصة الكاملة لـ"خناقة طبيبة" مع مريضة داخل مستشفى دهب.. تحقيق عاجل ومحضر رسمي
الداخلية تداهم أوكار الإجرام بأسيوط والأقصر.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 138 مليون جنيه
شوبير يكشف عن ظاهرتين غريبتين في بطولة الدوري المصري
يقترب من 55 جنيها.. ارتفاع جديد لسعر الدولار اليوم في البنوك
هل تم توقيع مذكرة عزل ترامب؟.. إليك الحقيقة الكاملة
برلمان

النواب يناقش قانون المحليات.. 25% فردي و75% قوائم بشروط تمثيل واسعة

عبد الرحمن سرحان

تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المحليات الجديد خلال اجتماعها غدًا، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم عمل المجالس المحلية وتحديث آليات انتخابها بما يعزز من كفاءتها ودورها الرقابي والخدمي.

وينص مشروع القانون على اعتماد نظام انتخابي مختلط، حيث يتم انتخاب ربع عدد مقاعد المجالس المحلية بالنظام الفردي، فيما يُخصص باقي المقاعد لنظام القوائم المغلقة المطلقة. ويتيح القانون الترشح في كلا النظامين للأحزاب والائتلافات والمستقلين، مع حظر الجمع بين الترشح بالنظام الفردي والقوائم في الوقت نفسه، أو الترشح لأكثر من مجلس محلي.

كما يلزم مشروع القانون بأن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس، إلى جانب عدد مماثل من الاحتياطيين، مع الالتزام بنسب تمثيل محددة، حيث يُخصص ثلث المقاعد للشباب، وثلث للمرأة، مع ضمان ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي المقاعد، إلى جانب تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة.

ويجيز القانون للمترشح الجمع بين أكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات، مع ضرورة توافر نفس الشروط والنسب في المترشحين الاحتياطيين. كما يسمح بتشكيل القوائم من مرشحي أكثر من حزب أو من مستقلين، أو الجمع بينهما، مع ضرورة توضيح الانتماء الحزبي أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.

وفيما يتعلق بمدة المجالس المحلية، حددها المشروع بأربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع، على أن تُجرى انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء مدته.

ووضع مشروع القانون عددًا من الشروط الواجب توافرها في المترشحين، من بينها أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، بالإضافة إلى أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا، وأن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين في دائرته.

كما حظر القانون ترشح عدد من الفئات قبل تقديم استقالاتهم، من بينهم أفراد القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء الجهات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظون ونوابهم، إلى جانب العاملين بالوحدات المحلية داخل نطاق محافظاتهم.

وألزم المشروع كل قائمة انتخابية بتعيين ممثل قانوني لها، سواء كانت تضم مرشحي أحزاب أو مستقلين، على أن تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط المنظمة لذلك وآلية إثبات الوكالة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتفعيل دور الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة السياسية على المستوى المحلي، بما يواكب متطلبات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

בعد תثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

ترشيحاتنا

ما الفرق بين الطلاق والظهار والإيلاء؟

ما الفرق بين الطلاق والظهار والإيلاء؟.. عباس شومان يوضح الأحكام

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف: يقظة الضمير الإنساني تبدأ من حماية الأطفال وصون حقوقهم

ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".. وزارة الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات بـ٢٧ مسجدًا

صحح مفاهيمك.. الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات بـ27 مسجدا

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

