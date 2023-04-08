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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول مباراة لـ لامبارد.. تشيلسي يواصل السقوط بالخسارة أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تشيلسي - وولفرهامبتون
تشيلسي - وولفرهامبتون

فاز فريق ولفرهامبتون على ضيفه تشيلسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة 30  من بطولة الدوري الإنجليزي.

هدف ولفرهامبتون جاء في الدقيقة 32 عن طريق البرتغالي ماتيوس نونيز بتسديدة رائعة على الطائر من الجهة اليمنى بمنطقة جزاء تشيلسي.

لاعبو تشيلسي كثفوا محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بتلقيهم الهزيمة الحادية عشرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ولفرهامبتون لـ 31 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتُعد تلك المباراة الأولى لـ تشيلسي تحت القيادة الفنية لـ فرانك لامبارد كمدير فني مؤقت للفريق، والأخيرة قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:


حراسة المرمى: كيبا 
خط الدفاع: جيمس - فوفانا - كوليبالي - كوكوريلا 
خط الوسط: جالاجير- إنزو فيرنانديز- كوفاسيتش
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - جواو فيليكس- هافيرتز.

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