عقب أزمة الحكام.. صدمة جديدة لـ بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

يواجه فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز أزمة جديدة قبل مواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل في نهائي كأس مصر.

ويفتقد فريق بيراميدز مصطفى فتحي في نهائي كأس مصر أمام الأهلي بسبب إيقافه مباراتين بعد طرده في لقاء البنك الأهلي في الدور ربع النهائي.

كان بيراميدز طلب من اتحاد الكرة الاستعانه بحكام اجانب في المباراة ولكن اتحاد الكرة رفض طلبه وقرر إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري.

وتنطلق مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي و بيراميدز يوم الاثنين المقبل علي ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.