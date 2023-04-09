الجن العاشق حقيقة أم خيال.. وهل يتزوج من الإنس؟ 8 أعراض له

الجن العاشق حقيقة ام خيال ؟ .. سؤال يتردد على أذهان بعض الناس، فيتساءلون: هل الجن العاشق حقيقة ام خيال ؟، وهذا النوع من الجن بقوم باستغلال فرصة عدم إلتزام الإنسان المسلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أموره اليومية وإنشغاله عن قراءة الأذكار وإبتعاده عنها فإمتناع الإنسان عن الأذكار المخصصة بالغسل و بدخول دورات الخلاء وتعرِّيه أثناء الإغتسال مع إهمال الأذكار المحصنة سيجعله عرضة سهلة للجن العاشق ومسه في جسده، لذا يقدم موقع صدى البلد فى هذا التقرير حقيقة الجن العاشق وهل يتزوج من الإنس أم انها خرافة ؟.

حقيقة الجن العاشق

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إننا لا ندعو الناس إلى التفكير في حقيقة الجن العاشق وما شابه مثل هذه الأمور التي توضع في أذهان بعض الناس.

وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « هل يوجد ما يسمي بالجن العاشق؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، أن هذه الأشياء لا تؤثر على الإنسان.

ونصح أمين الفتوى السائلة بأن تداوم على قراءة القرآن الكريم والوضوء والذكر والصلاة على وقتها والصيام إن استطاعت؛ فهذا يصرف الشياطين والأفكار المغلوطة.

8 أعراض للجن العاشق للفتاة

الضيق والشعور بالاكتئاب الدائم.

ومن أعراض الجن العاشق للفتاة هو شعور الفتاة بحالة إثارة دائمة وكثرة حالات الاحتلام.

تنفر الفتاة المُصابة بالجن العاشق من زوجها إذا كانت متزوجة.

ومن أعراض الجن العاشق للفتاة أنْ تَصُدَّ الفتاة المصابة بالمسِّ العاشق عن ذكر الله وتدخل في حالة من الغضب والصراخ في حال تُلِيَ عليها شيء من الذكر.

تُصاب الفتاة المصابة بالمس العاشق بالكسل والخمول والوساوس والهواجس والكوابيس المزعجة التي تطرد النوم.

الكوابيس الدائمة والأحلام المفزعة.

الخمول والكسل وصداع دائم في الرأس ناتج عن كثرة الهلوسات والهواجس وقلة النوم.

ومن اعراض الجن العاشق للمتزوجة الابتعاد عن شريك الحياة

حقيقة وجود الجن العاشق

وفي سياق متصل، أرسلت سائلة لدار الإفتاء المصرية سائلة لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه: «إن ابنتها مخطوبة وتعاني من وجود ما يسمى بـ«جني عاشق» يسيطر عليها، ويمنعها من الزواج، ويتحدث هذا الجن على لسانها بصوت رجل، ويقول «لن يتزوجها أحد غيري وجسمها ملكٌ لديّ»، وابنتي مُلتزمة بالصلاة والطاعات والعبادات، فماذا نفعل؟».

وطالب الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بعرض هذه الفتاة على طبيب نفسي ثقة، مؤكدًا أن ما تعاني منه لا علاقة له بالجن، خاصة أنها تؤدي العبادات.

وأكد الشيخ أحمد ممدوح أن القرآن الكريم أخبر عن الجن وأن له مواصفات وقوانين خاصة به، ومن هنا وجب الإيمان بوجودهم حسب القدر الذي بيَّنه القرآن وأوضحته السنة النبوية الصحيحة، منوهًا بأن عقل الجن ضعيف مثل الأطفال، وإذا شعر بخوف الإنسان زاد في إخفاته.

وتساءل الشيخ أحمد ممدوح «هل الجن ليس وراءه شيء إلا التلبس ببني آدم؟!»، مطالبًا بعدم جعل الجن شماعة لتعليق عليها أوهامنا وفشلنا في الحياة، مؤكدًا أن الله تعالى جعل لنا تحصينًا من هذا المخلوقات بـ«المعوذتين» -الفلق والناس-، وكذلك أداء الصلوات والإكثار من ذكر الله تعالى، والاستغفار.

وذَكر الشيخ أحمد ممدوح أن الشيخ محمود خطاب السبكي حينما كان يقول له أحد الأشخاص أنه ملبوس من جني كان يضرب على فخذه ويقول: «اخرج احنا مش ورانا غيرك، فيخرج»، منوهًا بأن أحد المعالجين بالقرآن الكريم أكد له أن أكثر من 90% من الحالات التي تعامل معها كانت عبارة عن أوهام لا أصل لها ولا أساس بتلبسها بالجن.

ونصح الشيخ أحمد ممدوح بأنه على الإنسان يحصن نفسه ويقوي عزمه وهمه، ويحسن ظنه بالله تعالى، أن الله -عز وجل - لم يجعل لأحد من خلقه عليه سبيلًا ليضر به.

علاج الجن العاشق

(أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ).

(أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ).

(أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ).

(بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ ثلاثَ مرَّاتٍ).

(بسمِ اللَّهِ أرقيكَ، مِن كلِّ شيءٍ يؤذيكَ، مِن شرِّ كلِّ نفسٍ أو عَينٍ، أو حاسِدٍ اللَّهُ يَشفيكَ، بِسمِ اللَّهِ أَرقيكَ).

(أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وأَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا).

(اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري).

الإكثار من قول: (لا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ).

(مَن قالَ إذا خرجَ من بيتِهِ: بِسمِ اللَّهِ، توَكَّلتُ علَى اللَّهِ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ، يقالُ لهُ هُديتَ، وكُفيتَ، ووُقيتَ فيتنَحَّى عنهُ الشَّيطانُ).