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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دور اللجنة بدعم حقوق الطفل.. وكيل تضامن النواب يلتقي ممثل يونيسيف بمصر

صدى البلد

صرح النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أنه التقي جيرمي هبوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بمصر، وفريق عمل المنظمة خلال حفل الافطار السنوي ليونيسيف مصر.

وأعرب فتحي، خلال بيان صحفي اليوم، عن سعادته بهذا اللقاء، موضحا أنه تم مناقشة العديد من المواضيع الهامة أبرزها، دور لجنة التضامن بمجلس النواب في دعم قضايا حقوق الطفل، بالإضافة إلى دور الحوار الوطني الفترة القادمة في دعم الدوله المصرية لاتحادات الطلاب والانشطة الطلابية بالمدارس والجامعات لخلق قيادات شبابية.

وكشف النائب أحمد فتحي، أنه ناقش أيضاً خلال اللقاء دور مؤسسة شباب القادة YLF بالتعاون المثمر مع المجلس القومي للمراة و وزارة التربية والتعليم في دعم وتمكين طالبات التعليم الفني من خلال برنامج "هي تقود".

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