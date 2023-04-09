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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أوهمهم بتوفير شقق.. حبس المقاول النصاب بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس مقاول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تخصيص شقق لهم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد ألقت أجهزة الأمن القبض علي مقاول لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تخصيص شقق لهم .

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بشكوى لعدد من المواطنين لتعرضهم للنصب من قبل مالك أحد العقارات "تحت الإنشاء" (مقاول ، مقيم بدائرة القسم) لتحصله منهم على مبالغ مالية مقابل شراء وحدات سكنية بالعقار إلا أنه لم يفى بذلك .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان إختباء المتهم المشار إليه بمحافظة مرسى مطروح.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مرسى مطروح تم استهدافه وأمكن ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بالنصب على المواطنين من خلال بيع الوحدات السكنية لأكثر من شخص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنه تم تخصيص وحدات سكنية لهم بالعقار ملكه .


فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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