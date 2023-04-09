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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة فؤاد خليل.. «كذبة شادية» سبب دخوله عالم الفن

فؤاد خليل
فؤاد خليل

تحل اليوم الأحد الموافق ٩  إبريل، ذكرى رحيل الفنان فؤاد خليل، حيث رحل عن عالمنا  في  9  أبريل من عام  2012.

بدأت مسيرة "فؤاد خليل" الفنية منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، حيث كون فريقا للتمثيل مع أصدقائه وكان من بينهم محيي إسماعيل، تخرج في كلية طب الأسنان عام 1961 وكانت بدايته الفعلية من خلال مسرحية سوق العصر.

أفلام فؤاد خليل؛


شارك في العديد من الأفلام السينمائية، أبرزها: "حلق حوش، عايز حقي، رسالة إلى الوالى، عنتر زمانه، يا تحب يا تقب، نصف دسته مجانين، البيضة والحجر، الشيطانة التي أحبتني، وحارة برجوان، جرى الوحوش.

قال خليل، خلال استضافته في أحد البرامج، أنه دخل عالم التمثيل عن طريق “كذبة”، حيث ادّعى أنه ابن خالة الفنانة شادية.

قدم خليل، للمسرح حوالي 15 مسرحية خلال مشواره الفني الذي امتد إلى 36 عاماً، أبرزها مع خالص تحياتي، وراقصة قطاع عام، وعلى الرصيف.

وأصيب خليل، بشلل رباعي وجلطة في القلب وعانى طويلًا في التنقل بين المستشفيات للحصول على قرار بالعلاج على نفقة الدولة، وتوفي يوم 9 أبريل 2012 عن عمر يناهز 72 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

فؤاد خليل ذكرى رحيل الفنان فؤاد خليل

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