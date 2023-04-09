احترس التوت قد يكون فيه سم قاتل.. كاد ينهي حياة 4أشقاء بسوهاج|تفاصيل

اعتاد الأشقاء الأربعة على اللعب بالقرب من منزلهم الريفي بمحافظة سوهاج، إلا أن هذه المرة كانت غير كل المرات، حينما وجد الأشقاء أثناء لعبهم توت متساقط من شجرة قريبة من منزلهم، فهموا ببراءة الأطفال لأكله دون غسله، فأصيب الأشقاء الأربعة بحالة تسمم نتج عنها آلام شديدة لدى الأطفال.

سمع الأبوين صوت نزاع الأطفال في الحديقة من كثر آلامهم، وأسرعا إليهم وعلما بفعلهم الذي تسبب في تسممهم، وعلى الفور تحرك بهم الأب إلى المستشفى المركزي والتي حولتهم إلى مستشفى سوهاج العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما أصيب 4 أشقاء في عقدهم الأول من العُمر، بحالة تسمم غذائي؛ إثر تناولهم ثمار التوت من شجرة في حوش مُلحق بمنزلهم دون غسلها، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام، مفادها وصول 4 أطفال أشقاء، مُصابين بحالة تسمم، إدعاء تناول فاكهة دون غسلها.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدهم المدعو "عبده ن ث- 38 عامًا- عامل- ويقيم بدائرة القسم"، قرر إصابة أطفاله الأربعة بتسمم غذائي؛ إثر تناولهم ثمار التوت دون غسلها من شجرة توت بحوش مُلحق بمنزله.

وننشر لكم اسماء الأطفال المُصابة:"هناء عبده- 6 سنوات، ومحروس عبده- 7 سنوات، وإكرام عبده- 7 سنوات، ونصرة عبده 3 سنوات، يقيمون جميعًا بدائرة القسم طهطا".

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.