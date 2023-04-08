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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هشّموا راس الراجل | حبس ستيني ونجله بعد جريمة شروع في قتل بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس ستيني ونجله العشريني، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديهما على نجل عمومتهما بعصا شوم وتهشيم رأسه؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات على الميراث، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما أصيب عامل في منتصف العقد الرابع من العُمر، بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، على أيدي نجل عمومته ونجله؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الميراث، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

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تفاصيل الواقعة

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي مفادها وصول المدعو "أحمد م م- 35 عامًا- عامل- ويقيم دائرة المركز"، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ.

وبالإنتقال والفحص، وبسؤال والده المدعو "مشوداي م م- 70 عامًا- مزارع- ويقيم دائرة المركز"، إتهم ابناء عمومته كلًا من "السيد أ م- 64 مزارع، ونجله جمال- 27 عامًا- عامل بأجر- ويقيمان دائرة المركز"، بالتعدي على نجله المذكور بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الميراث القائمة فيما بينهم.

تم ضبط المتهمين وبحوزة الثاني عصا شوم تم استخدامها بالواقعة، واقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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