تقام اليوم الأحد 9 - 4 -2023 العديد من المباريات المهمة، في مختلف ملاعب العالم ولعل أهمها لقاء ليفربول ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 4 -2023 والقنوات الناقلة



الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد vs كريستال بالاس – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليفربول vs آرسنال – الساعة 5:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

بلد الوليد vs ريال مايوركا – الساعة 2 ظهرا - قناة beIN Sports HD 1

ريال بيتيس vs قاديش – الساعة 4:15 عصرا - قناة beIN Sports HD 1

ألميريا vs فالنسيا - الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو vs أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports HD 1

الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ vs فولفسبورج – الساعة 3:30 مساء

بوخوم vs شتوتجارت – الساعة 5:30 مساء

هوفنهايم vs شالكه 04 – الساعة 7:30 مساء





الدوري الفرنسي

ليون vs رين – الساعة 1 ظهرا

ستاد ريمس vs ستاد بريست 29 – الساعة 3 عصرا

اجاكسيو vs أوكسير – الساعة 3 عصرا

مونبلييه vs تولوز – الساعة 3 عصرا

تروا vs كليرمون فوت 63 – الساعة 3 عصرا

نانت vs موناكو – الساعة 5 مساء

لوريان vs مارسيليا – الساعة 8:45 مساء





الدوري السعودي

التعاون vs الاتفاق – الساعة 9 مساء - قناة SSC 3

أبها vs الباطن – الساعة 9 مساء - قناة SSC 4

الفيحاء vs النصر – الساعة 9 مساء - قناة SSC 1

الوحدة vs الاتحاد – الساعة 10 مساء - قناة SSC 2

الدوري المصري

سموحة vs الداخلية – الساعة 9:15 مساء - قناة 2 on time sport

إنبي vs المقاولون العرب – الساعة 9:15 مساء

الزمالك vs البنك الأهلي – الساعة 9:15 مساء - قناة 1 on time sport