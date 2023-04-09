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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ثقافة الشيوخ توصي بوضع استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الإنتاج المسرحي

لجنة الثقافة و الاعلام
لجنة الثقافة و الاعلام و الاثار بمجلس الشيوخ

أوصت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، بضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات والوزارات المعنية، لوضع استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من صناعة الانتاج المسرحي العام والخاص، وذلك في ضوء مناقشتها للاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي في هذا الصدد.

وقال النائب محمود مسلم، إن الفن يظل أحد روافد القوة الناعمة لمصر، وسيظل الاقتراح مفتوح داخل اللجنة البرلمانية حتى يعود المسرح إلي سابق عهده متفاعلا ومؤثراً، لاسيما وأنه جاذب للفن الأصيل والفنان "الثقيل" علي حد وصفه.

وأضاف "مسلم" أنه رغم كون المسرح هو أبو الفنون لكننا نفتقده، وكذا لمة الأسرة المصرية خلال ذهابها وإيابها من مشاهدة المسرحية، لما له من طقوس خاصة لدي المصريين، لافتاً إلي أن الأداء المسرحي يجب أن يعود بقوة سواء في القطاع العام والخاص لدوره في نشر القيم فضلا عن إبهاج المواطن.

واستعرض النائب محمود فيصل أمين سر اللجنة، تفاصيل طلب المناقشة نيابة عن النائب أكمل نجاتي، مشيرا إلي أن أحد المشاكل التي تعوق المسرح بشكل كبير، يتمثل في توجيه نحو 52% من قيمة التذكرة كضرائب فضلا عن المشاكل الاخري التي تخص الصناعه منها "الورق".

وشدد " مسلم" علي أهمية أن يكون هناك استراتيجية وطنية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الانتاج المسرحي والبدء في ورشه عضف ذهني للخروج بروشته متكاملة للنهوض بالمسرح مجدداً. 

بدوره أكد النائب يحي الفخراني، عضو مجلس الشيوخ، أهمية المسرح ودوره في تثقيف وتوعيه الجماهير فضلا عما يقدمه من ترفيه، لافتا إلي أن أكثر ما يهمه كفنان أن يكون المسرح كامل أمامه.

 فيما دعا النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، أن يكون هناك رعاه للنوعية الجادة من المسرحيات، والبحث عنهم بطريقة أو أخري، أو مخاطبه القنوات لتمتلك وتعرض هذه النوعية.

من جانبه، أكد الفنان خالد جلال المخرج المسرحي، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أن مسرح القطاع الخاص بدأ يرجع مجددا، وهي مسرحيات أسعار التذاكر الخاصة بها مرتفعه، مع ذلك لم يكن هناك أماكن شاغره، وسط إقبال كبير من المواطنين.

وقال "جلال" إن الضريبة ليست السبب الوحيد في انحسار مسرحيات القطاع الخاص في الوقت السابق إنما أيضا لانتشار الفضائيات والتي جذبت كثير من الفنانين لاسيما وما يحتاجة المسرح من جهد كبير.

وشدد " جلال" علي أن عوده المسرح العام والخاص إلس سابق عهده إنما يحتاج إلي تضافر جهود كافة المؤسسات، وليكن بدعوه برلمانية، في جلسه موسعه يحضرها الوزارات والمؤسسات المعنية ومنها الثقافه والتعليم العالي والشباب والرياضة، وشركات الانتاج والقنوات الفضائيه،  والذي سيعد بمثابة مشروع قومي.

ولفت خالد جلال، إلي أن هناك 4 مسرحيات كبيرة متوقع عرضها في عيد الفطر،  فضلا عن التحضير لمسرحية " صاحب الورده"  التي ستعرض في المسرح القومي.

الكاتب الصحفي محمود مسلم القطاع الخاص محمود مسلم مجلس الشيوخ الشيوخ

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