الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يهدر ركلة جزاء لـ ليفربول أمام أرسنال

أهدر محمد صلاح ركلة جزاء لفريق ليفربول أمام أرسنال، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسدد محمد صلاح ركلة جزاء تحصل عليها لاعب ليفربول في الدقيقة 54 ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن للحارس رامسديل.

وحتى الآن يتقدم فريق أرسنال على نظيره ليفربول بهدفين مقابل هدف.

تقدم مارتينلي بالهدف الأول لصالح أرسنال في الدقيقة 8 بعدما استغل خطأ من فان دايك ليسددها في الشباك.

و أضاف جابرييل جيسوس الهدف الثاني لفريق أرسنال بعدما تلقى عرضية رائعة من مارتينلي ليضعها برأسية في الشباك بالدقيقة 28.

وقلص محمد صلاح الفارق لفريق ليفربول بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 42.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - فابينيو - جونس

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - دييجو جوتا

تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: وايت - هولدينج - جابرييل - زينشينكو

خط الوسط: أوديجارد - بارتي - شاكا

خط الهجوم: ساكا - جيسوس - مارتينيلي

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، بينما يأتي فريق ليفربول في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.