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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حجازي وطارق حامد أساسيان.. تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في الدوري السعودي

صدى البلد

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه أمام نظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مدالله العليان – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي – زكريا هوساوي

خط الوسط: برونو هنريكي – طارق حامد – كورنادو

خط الهجوم: عبدالعزيز البيشي – عبدالرزاق حمدالله – رومارينيو.

ويحتل فريق اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد ٥٣ نقطة، بينما يأتي فريق الوحدة في المركز ١٣ برصيد ٢٢ نقطة.

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