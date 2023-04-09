برلماني: إطلاق مبادرة جديدة للكشف عن 4 أورام سرطانية إضافة للقطاع الصحي

قال النائب ناصر هديه، عضو مجلس النواب، إن إطلاق مبادرة رئاسية جديدة للكشف عن 4 أورام سرطانية، انطلاقة جديدة لتعزيز صحة المصريين والكشف عن الأمراض من جانب الدولة وفحص الآلاف دون تحميلهم أي مصاريف.

ونوه هديه في تصريح صحفي له اليوم، بما أعلنه وزير الصحة، عن إطلاق مبادرة رئاسية جديدة، وهي الفحص عن سرطان البروستاتا والرئة وعنق الرحم والقولون قريبا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دائما علي أهمية الاستثمار في صحة الإنسان.

وأضاف النائب، أن اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الصحة يؤكد أنها أصبحت أولوية أولى والطفرة التي تحققت في القطاع عبر مبادرات رئاسية، متعددة، لم تكن موجودة من قبل.

وأشار نائب الصعيد، إلى مبادرة فحص المقبلين علي الزواج، وهي خير مثال علي الاهتمام بكافة الفئات العمرية وجيل من الأطفال خالي من الأمراض، مؤكدا أن مبادرات الرئيس الصحية، لا يتحمل فيها المواطن أي أعباء مالية، وهو ما يؤكد على أهميتها وحيوتها.

واختتم النائب ناصر هدية، بالتأكيد على أن إطلاق مبادرة رئاسية وشيكة للكشف عن 4 أورام سرطانية، تخفف العبء عن آلاف المرضى، وتلحق أمراضا خطيرة في بداياتها وهو ما يعزز قوة وحيوية الدولة المصرية.