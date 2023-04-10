ضربة جديدة للصين..أمريكا تزود تايوان بـ قمر صناعي

قال مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي والنائب الأمريكي فرينش هيل اللذان قادا وفد الكونجرس الأمريكي إلى "زيارة" تايوان، إن رئيسة تايبيه تساي إنج وين ناقشت تقديم "ستارلينك" إلى تايوان، والذي كان بمثابة "مكسب بناء" من المحادثات.

ويعتبر نظام "ستارلينك" عبارة عن شبكة أقمار صناعية طورتها شركة "سبيس إكس" الأمريكية لاستكشاف الفضاء، ويوجد حاليًا أكثر من 3000 قمر صناعي في المدار. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وامتنعت سلطات تايوان عن التعليق عن هذا الأمر. ولم يذكر المشرعون الأمريكيون ما إذا كانوا قد ناقشوا الفكرة مع "ماسك" أو "ستارلينك".

كما قال ماكول خلال زيارته لتايوان، "الصين جيدة جدًا في المراقبة والاستطلاع الاستخباراتيين. وعيونهم جيدة جدًا ويمكنهم رؤية كل شيء في المحيط الهادئ. وفي بعض الحالات، يكونون أفضل منا في هذا المجال".

وقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا أكدت فيه، أن ماكول والوفد المرافق له التقوا بقادة من صناعة أشباه الموصلات وتكنولوجيا الطيران في تايوان.

عندما قاد ماكول وفدا لزيارة "السلطة التشريعية"، ذكر أن تايوان في منطقة شديدة الخطورة ويجب تسليمها الأسلحة في أقرب وقت ممكن. وفي هذا الصدد وقع الكونجرس الأمريكي على مشاريع القوانين ذات الصلة، على أمل تسليم الأسلحة في أسرع وقت ممكن.