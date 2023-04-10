الأهلي يجهز مفاجأة لـ حسين الشحات بعد نهائي الكأس

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن النادي الأهلي يجهز عرض رسمي لتجديد عقد حسين الشحات جناح الفريق الأحمر عقب مباراة بيراميدز اليوم الإثنين، في مسابقة نهائي كأس مصر.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" النادي الأهلي سيعرض على حسين الشحات التجديد لمدة 3 مواسم قادمة مقابل 13 مليون جنيه في الموسم الواحد ضعف ما يتفاضاه في الوقت الحالي مع القلعة الحمراء في انتظار قرار اللاعب النهائي بالتجديد مع الفريق".

وتابع: “حتى الآن حسين الشحات لم يوقع عقود تجديد عقده مع النادي الأهلي وكل ما تردد في الآونة الأخيرة غير صحيح على الإطلاق”.