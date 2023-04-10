تحت حراسة قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى| فيديو

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، وذلك تحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء هذا الاقتحام عقب فترة قصيرة من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد من أجل تأمين الاقتحام.

وكانت أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس الفلسطينية، فجر اليوم، حيث اشتبكت مع الشبان الفلسطينيين.

وعقب اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الشبان الفلسطينيين، ما ترتب عليه انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المدينة، عقب اتمام عملية اعتقال.

يأتي ذلك مع استمرار الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.