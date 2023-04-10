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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهدون على التجاوزات.. الكرملين: الصين تملك حق الرد على الاستفزازات

علم روسيا
علم روسيا

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن موسكو باتت شاهدة على الأعمال الاستفزازية التي يتم ارتكابها ضد الصين التي تملك كل الحق في الرد.

وحسب “روسيا اليوم”، أضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين اليوم: “لقد شهدنا معكم خلال فترة وجيزة جدا، وقوع أعمال متكررة استفزازية فيما يتعلق بالصين”. 

ولفت "وبالطبع تملك الصين الحق السيادي في الرد على هذه الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك عن طريق إجراء مناورات عسكرية بما يتفق بدقة مع القانون الدولي، ويجب على الجميع احترام حق الصين، تماما مثل الدول الأخرى، في مثل هذه الأعمال".

وكانت الصين بدأت السبت الماضي، تدريبات عسكرية لمدة 3 أيام في مضيق تايوان، ووجهت "تحذير صارمة" موجهة لـ"القوات الانفصالية"، فيما اعتبرت تايوان أن التدريبات تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وقال المتحدث باسم الجيش الصيني شي يي إن "هذه العمليات هي بمثابة تحذير صارم ضد التواطؤ بين القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجية، وضد أنشطتها الاستفزازية".

الرئاسة الروسية الصين أعمال متكررة مناورات عسكرية استفزاز

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