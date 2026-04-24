وسط حالة من الحزن.. تشييع جثماني ضحيتي حادث فايد بالإسماعيلية

شيّع أهالي مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، جثماني الشابين ضحيتي الحادث المروع الذي وقع على طريق الإسماعيلية – السويس الصحراوي، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيّمت على أسرهما وذويهما.

وانطلقت الجنازة من أحد مساجد المدينة عقب صلاة الجنازة، حيث شارك المئات من الأهالي والأقارب في تشييع الجثمانين إلى مثواهما الأخير بمقابر الأسرة، في مشهد إنساني مؤثر، سادته الدموع والدعوات للفقيدين بالرحمة والمغفرة.

وكان الحادث أسفر عن مصرع الشابين وإصابة آخر، إثر تصادم عنيف بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالقرب من مدينة فايد، ما أدى إلى اشتعال السيارة عقب الحادث مباشرة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، حيث انتقلت قوة من قسم شرطة فايد إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني ورفع آثار التصادم، إلى جانب تسيير الحركة المرورية، فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج.

وتم إيداع جثماني المتوفين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث.

وخيم الحزن على أهالي المنطقة، الذين طالبوا بضرورة تشديد الرقابة المرورية على الطريق للحد من تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.