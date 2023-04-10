شاب يسحل جارته المسنة بلا رحمة بسبب القطط في العجوزة.. تفاصيل

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام سيدة لجارها بالتعدي عليها بالضرب بسبب إطعامها قطط الشارع.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما استدعت السيدة الشاكية لسؤالها.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بدفع سيدة "مسنة" مما أدى إلى سقوطها أرضًا.

وبالفحص أمكن تحديد هوية السيدة "ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة"، وبإستدعائها قررت أنها تقوم بوضع الطعام لبعض القطط بالمنطقة محل سكنها، وأضافت أنها بتاريخ الواقعة فوجئت بقيام "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم" بالتعدى عليها بالسب والشتم ودفعها أرضًا مما أدى إلى إصابتها بسحجة بالوجه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين السيدة المشار إليها لاعتيادها إلقاء الأطعمة داخل حديقة العقار محل سكنه لإطعام الحيوانات، مما يتسبب فى انبعاث رائحة كريهة فقام على إثر ذلك بدفعها أرضا على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.