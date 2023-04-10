عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب يسحل جارته المسنة بلا رحمة بسبب القطط في العجوزة.. تفاصيل

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام سيدة لجارها بالتعدي عليها بالضرب بسبب إطعامها قطط الشارع.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما استدعت السيدة الشاكية لسؤالها.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بدفع سيدة "مسنة" مما أدى إلى سقوطها أرضًا.

وبالفحص أمكن تحديد هوية السيدة "ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة"، وبإستدعائها قررت أنها تقوم بوضع الطعام لبعض القطط بالمنطقة محل سكنها، وأضافت أنها بتاريخ الواقعة فوجئت بقيام "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم" بالتعدى عليها بالسب والشتم ودفعها أرضًا مما أدى إلى إصابتها بسحجة بالوجه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين السيدة المشار إليها لاعتيادها إلقاء الأطعمة داخل حديقة العقار محل سكنه لإطعام الحيوانات، مما يتسبب فى انبعاث رائحة كريهة فقام على إثر ذلك بدفعها أرضا على النحو المشار إليه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة قطط الشارع سيدة سيدة مسنة مديرية امن الجيزة قسم شرطة العجوزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

شهر كامل| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

أبريل أو مايو.. موعد انتهاء مهلة سداد كهربا غرامة لـ الزمالك.. تفاصيل

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

بيان عاجل لـ هيئة كبار العلماء السعودية حول إنشاء مذهب فقهي جديد..تفاصيل

تبدأ من 55 جنيها.. هزة تضرب أسعار الدواجن الآن والبانية مفاجأة

موضوعات متعلقة

تفاصيل سقوط ميكروباص من أعلى كوبري في الهرم

حامل ولسه بكر.. قاصر الجيزة مارست الحرام مع شابين في الوقت نفسه

شربت كحول مطهر.. مصرع طفلة في الجيزة واتهام أمها بالإهمال

التليفزيون السبب.. تفحم عشريني في حريق شقة بـ الجيزة

صواريخ رمضان.. كواليس سقوط عصابة أعدت 2 مليون قطعة ألعاب نارية لتوزيعها

قطعها إلى أجزاء.. جريمة بشعة على يد زوج الأبنة في الجيزة

بسبب كهرباء المتحف الكبير.. خدمات امنية بمحيط الغلق الجزئي لشارع فيصل

رائحة السمك القاتلة.. حكاية "غفران" شاب فقد حياته فداء لصديقه بالهرم.. صور

ترشيحاتنا

جعفر هيجيب حق سيد|هالة صدقى تكشف أسرار الحلقات المقبلة من جعفر العمدة

هل الطلاق يدخل في حكم الإباحة المطلقة أم المقيدة ؟ شيخ الأزهر يجيب

الصحة تنشر تعليمات مهمة أثناء شراء الأغذية واللحوم.. تعرف عليها

وكيل الشيوخ يسأل الحكومة عن خطتها لاستغلال مياه الأمطار بمنطقة الساحل الشمالي

اشتعال التوترات في بحر الصين الجنوبي.. بكين تتوعد أي محاولات للتدخل الخارجي

شاب يسحل جارته المسنة بلا رحمة بسبب القطط في العجوزة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة قررت مصيره.. قصة المصري الناجي الوحيد من سفينة تيتانيك| تعرف عليها

5 نصائح تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون| تفاصيل

كيف يتسبب شهر رمضان في تحقيق السلام النفسي.. 5 أمور تكشف ذلك

توقف عنها.. عادة تفعلها يوميا على الفطار تضر البنكرياس وتعرضك للخطر

فيديو

القط والمبتهل المصري.. مشهد إنساني يعكس رحمة الإسلام مع الحيوانات

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ