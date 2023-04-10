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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتعال التوترات في بحر الصين الجنوبي.. بكين تتوعد أي محاولات للتدخل الخارجي

بحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي

أعلن المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الاثنين، أن الجيش الصيني أكمل مهام مختلفة في أنحاء تايوان.

وقال المتحدث باسم الجيش، شي يي، إن الجيش سيكون على أهبة الاستعداد في جميع الأوقات لهزيمة أي شكل من أشكال "استقلال تايوان" ومحاولات التدخل الأجنبي.

وقد أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 59 طائرة عسكرية صينية بالقرب من الجزيرة حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم.

وأضافت الوزارة أن 39 طائرة من بين هذه الطائرات عبرت الخط الأوسط الذي يمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين، ودخلت مناطق الدفاع الجوي لتايوان.

كما أعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة «ميليوس» التي تحمل صواريخ مسيّرة أبحرت الاثنين في مياه بحر الصين الجنوبي التي تطالب بكين بالسيادة عليها، في وقت يجري فيه الجيش الصيني مناورات حول تايوان.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان «احترمت عملية حرية الملاحة هذه، الحقوق والحريات والاستخدام القانوني للبحار»، مضيفة أن السفينة مرت بالقرب من جزر سبراتلي. وعلى بعد 1300 كيلومتر من هذا المكان، تجري مقاتلات وسفن حربية صينية مناورات تستمر ثلاثة أيام في محيط تايوان تشمل محاكاة غارات على الجزيرة.

ومن جانبه، نددت الصين اليوم الإثنين «بتوغل» المدمرة الأمريكية في قطاع في بحر الصين الجنوبي تطالب به بكين، بعد اعلان البحرية الأمريكية أن السفنية ميليوس أجرت عملية تندرج في إطار حرية الملاحة.

وقال تيان جونلي الناطق باسم القيادة الجنوبية في الجيش الصيني في بيان إن «المدمرة قاذفة الصواريخ ميليوس توغلت بشكل غير قانوني في المياه المحاذية لشعاب ميجي في جزر نانشا الصينية من دون موافقة الحكومة الصينية، مضيفاً أن سلاح الطيران الصيني تابع السفينة وراقبها».

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