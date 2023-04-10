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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عربية العيد.. 5 سيارات جديدة تبدأ من 417 ألف جنيه

عربية العيد سيارات
عربية العيد سيارات جديدة بالسوق المصري

يفضل المواطنون المصريون قضاء الأعياد والمناسبات بـ سيارات جديدة، وبالتالي يتوافر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من طرازات السيارات موديل 2022 التي تناسب أغلب فئات المجتمع، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة قبل عيد الفطر المبارك .

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يقدم  موقع صدى البلد 5 سيارات موديل 2022 أسعارهم تبدأ من 475 ألف جنيه :

1- هيونداي إلنترا اتش دى

تتسارع سيارة  هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2022 من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية، وتستهلك السيارة 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة وتنتج السيارة قوة 121 حصان، بفضل بمحركها الذى يصل سعه الي 1600 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 53 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 182 كم/ساعة .

سيارة  هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2022

أسعار سيارة  هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2022 تبدا من 417 ألف جنيه، وتصل الي 437 ألف جنيه .

2-  تويوتا ياريس

تصل سعة خزان وقود سيارة تويوتا ياريس موديل 2022 الي 42 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 153 لتر، وقوة 123 حصان، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT.

سيارة تويوتا ياريس موديل 2022

تصل سيارة  تويوتا ياريس موديل 2022 الي سوق السيارات المصري بأسعار تبدا من 475 ألف جنيه، وتصل الي 495 ألف جنيه .

3- كيا جراند سيراتو

سعة خزان وقود سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 يصل الي 50 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، ومدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستهلك 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، بفضل محركها الذى يصل سعه الي 1600 سي سي، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية .

سيارة كيا جراند سيراتو  موديل 2022


تبدأ أسعار سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 في السوق المصري للسيارات بأسعار تبدأ من 539 ألف جنيه، وتصل الي 669 ألف جنيه .

4- فولكس فاجن باسات

تنتج سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022 قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتستهلك 5.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022

سعر سيارة  فولكس فاجن باسات موديل 2022 في سوق السيارات المصري يبدأ من مليون و 350 ألف جنيه، ويصل الي مليون و 500 ألف جنيه .

5- سكودا اوكتافيا A8

تستخدم سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022 محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 9 ثواني، وتستهلك 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان.

سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022 

تأتي سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022 في سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من مليون و 30 ألف جنيه ، وتصل الي مليون و 525 ألف جنيه .

هيونداي إلنترا اتش دى تويوتا ياريس كيا جراند سيراتو فولكس فاجن باسات سكودا اوكتافيا A8

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