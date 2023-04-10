تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة.. هيونداي MD بـ 335 ألف جنيه| صور

تقدم الحكومة المصرية العديد من التسهيلات لأصحاب الهمم، وذوي الاحتياجات الخاصة للحصول علي سيارات جديدة أو مستعملة تساعدهم علي التنقل بسهولة بدون الحاجة لمساعدة احد، وجاءت تلك التسهيلات لهذه الفئة المجتمعية بسبب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم وبفضل توجيه بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم للحصول علي حياة كريمة .

سيارة هيونداي النترا MD موديل 2014

يقدم موقع صدى البلد مواصفات وسعر سيارة هيونداي النترا MD موديل 2014 لذوي الاحتياجات الخاصة :

سيارة هيونداي النترا MD موديل 2014

محرك هيونداي النترا MD

زودت سيارة هيونداي النترا MD موديل 2014 بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.5 ثانية بفضل احتوائها علي محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 173 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 210 كم/ساعة، وتستهلك 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان وقودها الي 48 لتر .

سيارة هيونداي النترا MD موديل 2014

مواصفات السلامة في هيونداي النترا MD

تحتوي سيارة هيونداي النترا MD موديل 2014 علي الكثير من وسائل السلامة والامان منها، نظام التحكم بالثبات، ونظام التحكم بتماسك العجلات، ونظام المساعدة على الفرامل ، ونظام توزيع ضغط الفرامل، وكاميرا خلفية للمساعدة على الاصطفاف، ومثبت سرعة، وخاصية تثبيت مقاعد الأطفال، وحساسات استشعار للركن، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

سيارة هيونداي النترا MD موديل 2014

مقصورة هيونداي النترا MD

تمتلك مقصورة سيارة هيونداي النترا MD موديل 2014 علي العديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، نظام معلومات متكامل، وشاشة عرض OLED مقاس 3.4 بوصه، ومكيف هواء أوتوماتيك، ومفاتيح مزدوجة للتحكم بوظائف أنظمة الصوت والتكيف، وعلبة قفازات مبردة لإبقاء المشروبات باردة خلال الرحلات، وكاسيت، وراديو، ونظام صوتي، وإضاءة داخلية، وزجاج كهربائي، ومقود حركة متعدد الاستخدامات.

سيارة هيونداي النترا MD موديل 2014

سعر هيونداي النترا MD

يبلغ سعر سيارة هيونداي النترا MD موديل 2014 لذوي الاحتياجات الخاصة في سوق السيارات المستعمل 335 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .