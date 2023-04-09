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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار هيونداي فيرنا 2023 الجديدة كلياً

هيونداي فيرنا موديل
هيونداي فيرنا موديل 2023 الجديدة

نشر الموقع الرسمي لشركة هيونداي الهند عن مواصفات سيارة هيونداي فيرنا موديل 2023 الجديدة، وعن تصميمها بشكل كامل، وتنتمي هيونداي فيرنا موديل 2023 إلي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم، المقدمة من قبل شركة هيونداي الكورية .

هيونداي فيرنا موديل 2023 الجديدة

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محرك هيونداي فيرنا

زودت سيارة هيونداي فيرنا موديل 2023 الجديدة بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 160 حصان، وبها العديد من نواقل الحركة منها ناقل حركة مانيوال مكون من 6 سرعات، و ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DCT مكون من 7 سرعات، أو تعمل بناقل حركة أوتوماتيك من فئة IVT.

هيونداي فيرنا موديل 2023 الجديدة

أبعاد هيونداي فيرنا

تأتي سيارة هيونداي فيرنا في الهند بطول 4535 مم، وعرض 1765 مم، وقاعدة عجلات بطول 2670 مم.

هيونداي فيرنا موديل 2023 الجديدة

مواصفات هيونداي فيرنا

تحتوي سيارة هيونداي فيرنا موديل 2023 الجديدة كليًا علي أحدث أنظمة الإضاءة بخاصية Horizon LED ومصابيح DRL، ومصابيح LEDخلفية، ونظام صوتي Bose Premium Sound 8، وشاشة تعمل باللمس وسطية مقاس 10.25 بوصة، ونظام معلومات وترفيه، ونظام التحكم في المناخ، وبرامج المساعد الصوتي Alexa و Google، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ومفتاح ذكي، وإضاءة داخلية يمكن التحكم بها بأكثر من لون، ومقاعد جلدية تدعم خاصية التهوية والتدفئة، وفتحة سقف كهربائية.

هيونداي فيرنا موديل 2023 الجديدة

وسائل السلامة في هيونداي فيرنا

حصلت سيارة هيونداي فيرنا موديل 2023 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها،  65 ميزة أمان متقدمة و 30 ميزة أمان قياسية، و6 وسائد هوائية، ونظام المساعدة على ركن السيارة، ومستشعرات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية مزودة بإرشادات، ونظام المساعدة في صعود المنحدرات ، وفرامل الانتظار الكهربائية، ونظام الحفاظ على استقرار السيارة، وإشارة التوقف في حالات الطوارئ ، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات .

هيونداي فيرنا موديل 2023 الجديدة

تصميم هيونداي فيرنا الخارجي

تظهر هيونداي فيرنا موديل 2023 الجديدة من الخارج بهيكل يشبه سيارة هيونداي إلنترا CN7، وغطاء محرك مسطح وبه تجاعيد خفيفة على الجوانب، وأبواب بخطوط عميقة في الصاج، وشبكة مبرد مطابقة لشبكة توسان وCN7.

هيونداي فيرنا موديل 2023 الجديدة

سعر هيونداي فيرنا

كشفت شركة هيونداي الهند عن الأسعار الرسمية لهيونداي فيرنا موديل 2023 الجديدة كلياً، والتي تقدم بسعر رسمي يبدأ من مليون و 90 ألف روبية هندية، أي ما يعادل 408 ألف جنيه مصري تقريباً.
 

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