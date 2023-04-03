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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار هيونداي أكسنت RB الجديدة .. تفاصيل

هيونداي اكسنت RB
هيونداي اكسنت RB موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي في مصر عن زيادات أسعار طراز أكسنت RB موديل 2023 خلال بداية شهر ابريل الحالي .

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

أوضح وكيل هيونداي ، أن السيارة أكسنت RB موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان بالسوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 5 الاف جنيه .

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وتستمد السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023، داخل السوق المحلى المصري قوتها من خلال محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لترًا، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 185 حصانًا.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

و تستهلك السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية .

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023، بطول 4370 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1455 مم، وقاعدة عجلات بطول 2570 مم، وتصل مساحة حقيبة السيارة الخلفية الي 389 لترًا.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وتم تجهيز السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023، بوسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة تنبيه ضد السرقة، ونظام تنبيه عدم ارتداء حزام الأمان، ونظام تنبيه تجاوز السرعة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، ومخارج AUX، وUSB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وأزرار للتحكم في وسائل الترفيه، ومثبت سرعة.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

اما عن الأسعار الجديدة لـ هيونداي اكسنت RB :

- الفئة الأولى بسعر 460 ألف جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 470 ألف جنيه .

- الفئة الثالثة بسعر 485 ألف جنيه .

- الفئة الرابعة بسعر 499 ألف جنيه .

- الفئة الخامسة بسعر 509 ألف جنيه .

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