البحرية البريطانية: انفجارات متعددة على بعد 60 ميل بحري جنوب الـمخا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) أنها تلقت تقريرا يوم الأحد عن حادث وقع على بعد 60 ميل بحري جنوب الـمخا في اليمن، حيث لاحظت ناقلة انفجارات متعددة في على مقربة منها .

وأضاف هيئة عمليات التجارة البحرية أن الطاقم بمتع بصحة جيدة ولم يُبلغ عن أي تأثير بيئي.

وفي صباح اليوم الأحد ؛أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تعرض ناقلة نفط خام لضربة بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما أسفر عن أضرار في غرفة المحركات دون تسجيل إصابات.



تفاصيل الحادث

وقالت الهيئة إن ربان الناقلة أبلغ عن إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر، على بعد نحو 4 أميال بحرية شرق عُمان، مشيرة إلى أن السلطات لا تزال تحقق في ملابسات الحادث ومصدر المقذوف.



الطاقم بخير ولا تلوث بيئي

وأكدت الهيئة أن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير وبأمان، موضحة أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن حدوث تأثير بيئي أو تلوث نتيجة الاستهداف.



تحذير للسفن العابرة

وأدى الاستهداف إلى إلحاق أضرار بغرفة محركات الناقلة، فيما لم تعلن الهيئة الجهة المسؤولة عن إطلاق المقذوف.

وحذرت السفن المارة في المنطقة من توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مريبة.