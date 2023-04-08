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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أفضل سيارة كهربائية في العالم 2023

السيارة أيونيك 6
السيارة أيونيك 6 موديل 2023

أعلنت شركة هيونداي موتور العالمية أن سيارتها السيدان الكهربائية الجديدة أيونيك 6، حصلت على لقب اختيرت أفضل سيارة في العالم لعام 2023 في معرض نيويورك الدولي للسيارات، بالاضافة الى جائزة السيارة الكهربائية العالمية وجائزة تصميم سيارة عالمية .

السيارة أيونيك 6 موديل 2023

و بحسب وكالة يونهاب العالمية ، ان جائزة أفضل سيارة في العالم لعام 2023 في معرض نيويورك الدولي للسيارات، تم التصويت عليها من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من 100 صحفي من 32 دولة.

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وقال جانغ جاي-هون الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور في بيان: “نحن سعداء بالحصول على هذا التكريم المرموق لعامين متتاليين، والذي يكرّم المواهب الهائلة والجهود التي يبذلها كل فرد في شركة هيونداي موتور لإطلاق سيارات كهربائية مثل أيونيك 6 إلى السوق”.

السيارة أيونيك 6 موديل 2023

ومن المعروف ان السيارة أيونيك 6 موديل 2023 ، التى سيتم طرحها مؤخرا فى الاسواق الامريكية ، تتضمن خيارين مختلفين من البطاريات :

 

فتاتى النسخة القياسية ذات مدى الشحن الأساسي ” Standard Range ” ببطارية 53 كيلوواط ( 480 فولت ) يدعم سيارة السيدان الكهربائية من خلال نظام دفع خلفي للعجلات فقط وتأتي بقوة 149 حصان ( 111 كيلوواط ) و 350 نيوتن متر من عزم الدوران .

السيارة أيونيك 6 موديل 2023

اما النسخة الأعلى تعتمد على 77,4 كيلوواط ( 697 فولت ) يدعم السيارة السيدان من خلال نظام دفع خلفي للعجلات RWD أو نظام دفع كلي للعجلات AWD ، تأتي هذه النسخة بقوة 225 حصان ( 168 كيلوواط ) مع نظام الدفع الخلفي ، ومع نظام الدفع الكلي للعجلات تأتي بقوة 320 حصان ( 239 كيلوواط ) و 605 نيوتن متر من عزم الدوران .

 

تتسارع النسخة الأعلى بالقوة من سيارة هيونداي ايونيك 6 جديدة من السكون وصولاً إلي سرعة 96 كم/س ( 60 ميل/س ) خلال أقل من 5 ثواني ، ولكن السيارة الستاندر القياسية تحتاج إلى أكثر من 9 ثواني لتسجل هذا التسارع .

السيارة أيونيك 6 موديل 2023

و قدمت هيونداي تقديراتها لنطاق المسافة التي تستطيع سيارة ايونيك 6 2023 قطعها بالشحنة الواحدة مع حزمة بطارية الأكبر 77,4 كيلوواط ونظام دفع خلفي RWD تجتاز مسافة 547 كم ( 340 ميل ) ، ومع نظام دفع كلي AWD وبطارية 77,4 كيلوواط ينخفض إجمالي المسافة ليبلغ بحد أقصى 499 كم ( 310 ميل ) ، عند استخدام الشاحن السريع يمكن شحن سيارة 2023 الكهربائية هذه من 10% إلى 80% في 18 دقيقة فقط .

 

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة هيونداي ايونيك 6 جديدة ، بطول السيارة 4,855 ملم ، و عرض السيارة 1,880 ملم ، و ارتفاع السيارة 1,495 ملم ، و طول قاعدة العجلات 2,950 ملم .

هيونداي هيونداى موتور أفضل سيارة في العالم سيارات كهربائية أيونيك 6 موديل 2023 أيونيك 6

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