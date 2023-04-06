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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تكشف عن كونا الكهربائية الجديدة | صور

هيونداي كونا الكهربائية
هيونداي كونا الكهربائية الجديدة

وصل الجيل الثاني من هيونداي كونا إلى أمريكا الشمالية لظهورها المحلي لأول مرة في معرض نيويورك للسيارات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويعتبر أهم ما يميز المجموعة هو النسخة الكهربائية الجديدة التي يتم تقديمها بسعتين مختلفتين للبطارية ومخرجات الطاقة، بالإضافة إلى بعض لمسات التصميم الخاصة التي تميزها عن نظيراتها التي تعمل بالوقود الحفري.

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هيونداي تكشف عن كونا الكهربائية الجديدة

ظهر البديل عديم الانبعاثات من هيونداي كونا الجديدة في سوقه المحلي في كوريا الجنوبية الشهر الماضي، ويتميز بنفس المواصفات مثل طراز أمريكا الشمالية، باستثناء تقديرات النطاق بسبب البروتوكولات المختلفة. 

هيونداي كونا الكهربائية الجديدة

تأتي هيونداي كونا الكهربائية ذات المستوى المبدئي مزودة ببطارية تبلغ 48.6 كيلو واط في الساعة ومحرك كهربائي واحد ينتج 133 حصانًا (99 كيلو واط / 135 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 188 رطل قدم (255 نيوتن متر)، بينما الإصدار الآخر يحصل على حزمة بطارية أكبر 64.8 كيلو واط في الساعة ومحرك كهربائي أكثر قوة ينتج 201 حصان (150 كيلو واط / 204 حصان) ونفس عزم الدوران بالضبط.

هيونداي كونا الكهربائية الجديدة

وفقًا لتقديرات هيونداي ، فإن 48.6 كيلو واط في الساعة ستكون جيدة لمدى 197 ميلاً (317 كم)، بينما ستوفر الوحدة التي تبلغ 64.8 كيلو واط في الساعة ما يصل إلى 260 ميلاً (418 كم) من المدى، وسيكون الأخير قادرًا على إعادة الشحن من 10 الى 80٪ في 43 دقيقة مستفيدًا من تقنية الشحن السريع 400 فولت غير المتوفرة في البطارية الأصغر. 

هيونداي كونا الكهربائية الجديدة

لتحقيق أقصى قدر من الكبح المتجدد أثناء التنقل، يمكن للسائق اختيار وضع i-Pedal (دواسة واحدة)، ويوجد أيضًا نظام التكييف المسبق للبطارية اختياريًا والذي يعمل على تحسين الشحن والأداء في درجات الحرارة المحيطة الباردة، وأخيرًا، الشاحن المزودة به هو ثنائي الاتجاه ، مما يعني أن كونا الكهربائية يمكنها استخدام وظيفة المركبة إلى التحميل (V2L) لتشغيل الأجهزة بما يصل إلى 1.7 كيلو وات في الساعة.

هيونداي كونا الكهربائية الجديدة

تتفاخر هيونداي بأن الجيل الثاني من كونا قد تم تطويره كسيارة كهربائية أولاً، ولهذا السبب ابتكر المصممون تصميمها المستقبلي، إلى جانب عدم وجود أنبوب عادم ومحرك صامت، من السهل التمييز بين كونا الكهربائية وبقية المجموعة لأنها تتميز بمنفذ شحن أمامي، ورسومات LEDمنقطة على DRLs كاملة العرض، والمزيد من العجلات المعدنية الديناميكية الهوائية التي تساهم في معامل سحب يبلغ 0.27 قرص مضغوط.

هيونداي كونا الكهربائية الجديدة

تأتي كونا الكهربائية من الداخل مزودة بشاشتين مقاس 12.3 بوصة لمجموعة الأدوات الرقمية ونظام المعلومات والترفيه المتوافق مع التحديثات عبر الهواء، والإضاءة المحيطة الاختيارية التي تتوافق مع أوضاع القيادة المختلفة، بالإضافة إلى تغيير جديد للسلك، محدد التروس خلف عجلة القيادة، ومقصورة أكثر اتساعًا من سابقتها بفضل التعبئة المحسّنة والمقاعد الأمامية الأقل حجمًا والمقعد الخلفي المائل على مرحلتين.

هيونداي كونا الكهربائية الجديدة

تبلغ سعة صندوق الأمتعة المزود بباب خلفي كهربائي اختياريًا 25.5 قدمًا مكعبة (722 لترًا) أي 6.3 قدم مكعب (178 لترًا) أكثر من الجيل السابق، بالإضافة إلى ذلك توجد حجرة تخزين إضافية تبلغ 0.95 قدمًا مكعبة (27 لترًا) في الصندوق الخلفي، ومن الواضح أنها غير موجودة في سيارة كونا التي تعمل بالوقود الحفري، ومع طي المقاعد الخلفية ، يمكن لـ كونا الكهربائية حمل ما يصل إلى 63.7 قدم مكعب (1803 لترًا) من الأمتعة.

هيونداي كونا الكهربائية الجديدة

ستصل هيونداي كونا إلكتريك 2024 إلى الوكلاء الأمريكيين في أواخر خريف 2023 ، بعد الظهور الأول للنسخة المزودة بمحرك احتراق، وسيتم الإعلان عن الأسعار مع اقتراب إطلاقها في السوق.

 

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