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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: العلاقات المصرية السودانية «أزلية تاريخية»

مصر والسودان
مصر والسودان

قال المحلل السياسي محمد إدريس، إن العلاقات المصرية السودانية «أزلية تاريخية» ويربطهما مواقف وقضايا مشتركة، موضحا أن العلاقة بين البلدين مرت بمنعطفات تاريخية ولكن العلاقة على المستويين الشعبي والرسمي متينة ومتماسكة.

وأضاف إدريس، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن العلاقات المصرية السودانية تحتاج العمل على زيادة التبادل التجاري وتطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات بالتبادل بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن المواطن السوداني يطمئن بوجود تواصل مصري مع بلاده وطرح مبادرات مختلفة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني بدون تحقيق أي منافع كما يحدث من دول أخرى.

 

 العلاقات المصرية السودانية تطورت كثيرا بعد ثورة 30 يونيو

وأشار المحلل السياسي، إلى أن العلاقات المصرية السودانية تطورت كثيرا بعد ثورة 30 يونيو وتم توقيع اتفاقيات مشتركة بين الغرف الاستثمارية وقطاع الأعمال وغيرها لتطوير العلاقات وتحقيق استفادة اقتصادية ضخمة لكل من البلدين.

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