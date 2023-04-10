النمور تستوطن الهند بـ 70% من إجمالي حيوان الببر في العالم

أصبحت الهند الآن موطنا لـ3167 نمرًا من نمور العالم، بزيادة 200 عما كانت عليه قبل أربع سنوات، وفقًا لتقديرات آخر تعداد للنمور.

وأصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تقريرا حول النمور في حدث بمناسبة مرور 50 عامًا على حملة Project Tiger في البلاد، وتشير التقديرات إلى أن الهند لديها أكثر من 70 ٪ من نمور العالم.

وقال مودي إن الهند لم تنقذ النمر فحسب، بل منحتها أيضًا نظامًا بيئيًا رائعًا لتزدهر فيه، حيث تم إطلاق Project Tiger في عام 1973 من قبل رئيسة الوزراء آنذاك إنديرا غاندي بعد أن أصبحت أعداد الحيوانات منخفضة بشكل مقلق، فبين عامي 1875 و 1925 فقط، قُتل حوالي 80 ألف نمر في الهند، حسب أحد التقديرات، وذلك بعد أن انتشرت المكافآت والصيد الرياضي، وبحلول الستينيات، تضاءل عدد النمور بشكل كبير.

ووفقا لما نشرته صحيفة bbc البريطانية، فمنذ ذلك الحين، تم وضع عدد من المبادرات الحكومية - بما في ذلك حظر الصيد وحملات التوعية في القرى - للحفاظ على النمر ، وهو أيضًا الحيوان الوطني للهند، حيث تم تعزيز القوانين أيضًا لجعل قتل الحيوانات البرية أو أسرها أمرًا غير قانوني تقريبًا حتى عندما تكون متورطة في مواقف صراع مع البشر، ومنذ عام 2006 ، كان هناك ارتفاع صحي في أعداد النمور.

ووفقًا لتقرير عام 2022، زاد عدد النمور بشكل كبير في سهول شيفاليك وجانجتيك الفيضانية في الشمال تليها وسط الهند ، حيث دخلت النمور مناطق جديدة في ولايتي ماديا براديش ومهاراشترا، ولكن غاتس الغربية ، وهي سلسلة جبلية تمتد على طول الساحل الغربي للهند ، أظهرت انخفاضًا في أعداد النمور.

كما أشار التقرير إلى أن أعداد النمور المحلية انقرضت في عدة مناطق ، بما في ذلك بعض المحميات ، وحذر من أن "جهود الحفظ الجادة" مطلوبة في ولايات من بينها جهاركاند وأندرا براديش، كما أنها أشارت إلى العديد من التحديات ، بما في ذلك الحاجة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية واسعة النطاق والحفظ والتصدي للنزاع بين الإنسان والحيوان. وتشمل المشاكل الأخرى التجارة غير المشروعة في الحياة البرية وتأثير تغير المناخ على موائل النمور.

ويقول التقرير: "تعد الزيادة في أعداد النمور علامة إيجابية ، لكن يجب ألا نشعر بالرضا عن النفس وهناك حاجة لمواصلة جهودنا لضمان بقاء هذا الحيوان الرائع وحماية النظم البيئية الحرجية في مجملها".