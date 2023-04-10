عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النمور تستوطن الهند بـ 70% من إجمالي حيوان الببر في العالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصبحت الهند الآن موطنا لـ3167 نمرًا  من نمور العالم، بزيادة 200 عما كانت عليه قبل أربع سنوات، وفقًا لتقديرات آخر تعداد للنمور.

وأصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تقريرا حول النمور في حدث بمناسبة مرور 50 عامًا على حملة Project Tiger في البلاد، وتشير التقديرات إلى أن الهند لديها أكثر من 70 ٪ من نمور العالم.

وقال مودي إن الهند لم تنقذ النمر فحسب، بل منحتها أيضًا نظامًا بيئيًا رائعًا لتزدهر فيه، حيث تم إطلاق Project Tiger في عام 1973 من قبل رئيسة الوزراء آنذاك إنديرا غاندي بعد أن أصبحت أعداد الحيوانات منخفضة بشكل مقلق، فبين عامي 1875 و 1925 فقط، قُتل حوالي 80 ألف نمر في الهند، حسب أحد التقديرات، وذلك بعد أن انتشرت المكافآت والصيد الرياضي، وبحلول الستينيات، تضاءل عدد النمور بشكل كبير.

 

ووفقا لما نشرته صحيفة bbc البريطانية، فمنذ ذلك الحين، تم وضع عدد من المبادرات الحكومية - بما في ذلك حظر الصيد وحملات التوعية في القرى - للحفاظ على النمر ، وهو أيضًا الحيوان الوطني للهند، حيث تم تعزيز القوانين أيضًا لجعل قتل الحيوانات البرية أو أسرها أمرًا غير قانوني تقريبًا حتى عندما تكون متورطة في مواقف صراع مع البشر، ومنذ عام 2006 ، كان هناك ارتفاع صحي في أعداد النمور.

ووفقًا لتقرير عام 2022، زاد عدد النمور بشكل كبير في سهول شيفاليك وجانجتيك الفيضانية في الشمال تليها وسط الهند ، حيث دخلت النمور مناطق جديدة في ولايتي ماديا براديش ومهاراشترا، ولكن غاتس الغربية ، وهي سلسلة جبلية تمتد على طول الساحل الغربي للهند ، أظهرت انخفاضًا في أعداد النمور.

 

كما أشار التقرير إلى أن أعداد النمور المحلية انقرضت في عدة مناطق ، بما في ذلك بعض المحميات ، وحذر من أن "جهود الحفظ الجادة" مطلوبة في ولايات من بينها جهاركاند وأندرا براديش، كما أنها أشارت إلى العديد من التحديات ، بما في ذلك الحاجة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية واسعة النطاق والحفظ والتصدي للنزاع بين الإنسان والحيوان. وتشمل المشاكل الأخرى التجارة غير المشروعة في الحياة البرية وتأثير تغير المناخ على موائل النمور.

ويقول التقرير: "تعد الزيادة في أعداد النمور علامة إيجابية ، لكن يجب ألا نشعر بالرضا عن النفس وهناك حاجة لمواصلة جهودنا لضمان بقاء هذا الحيوان الرائع وحماية النظم البيئية الحرجية في مجملها".

النمور الهند التعداد الانقراض رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

عاجل .. رسميا الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

الزمالك يصدم كهربا بسبب المشاركة مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بدل كهربا .. أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء بيراميدز المرتقب

بعد إقرارها رسميًا .. موظفون محرومون من إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

جعفر هيجيب حق سيد|هالة صدقى تكشف أسرار الحلقات المقبلة من جعفر العمدة

لأول مرة ..مفاجأة سعيدة من النيابة لكل مالكي السيارات بشأن مخالفات المرور

تبدأ من 55 جنيها.. هزة تضرب أسعار الدواجن الآن والبانية مفاجأة

موضوعات متعلقة

اشتباكات عسكرية في إثيوبيا مع الجيش المركزي .. والخصم مفاجأة

كارثة السلاح بأمريكا .. مقتل خمسة بإطلاق النار في ولاية كنتاكي

كارثة عسكرية.. واشنطن تفتح تحقيقا سريا لمعرفة سبب خلل "القنابل الذكية" بأوكرانيا

دعما للمرأة .. منح حكومية كبيرة للمعنفات والغارمات والسجينات في تونس

توتر ورفع حالة التأهب على الحدود التونسية الليبية بسبب الحمى القلاعية

العراق تقر خطة لنشر الكاميرات بشكل واسع في الشوارع.. تعرف على الأسباب

التنين يسيطر على أوروبا.. صفقة تاريخية للصين لتصنيع 16 سفينة حاويات لفرنسا

بأكبر عملية ضد الفساد.. فنزويلا تطارد أكثر من 600 شخص بينهم قضاة

ترشيحاتنا

المفتي: العبادة في العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله من غيرها

وزير دفاع أوكرانيا : كنت قريبا من الوقوع في قبضة الجيش الروسي

للعبادة في العشر الأواخر.. مفتي الجمهورية: لا يجوز تعطيل العمل أو الغياب

النمور تستوطن الهند بـ 70% من إجمالي حيوان الببر في العالم

بمشاركة الحلفاء الرئيسيين.. الجيش الأمريكي يجرى مناورات نووية استراتيجية

رسالة حاسمة من كولر لادارة الأهلي.. وموقفه من نجما فيوتشر وفاركو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموتوسيكل.. مي عمر في أحدث إطلالة على إنستجرام| شاهد

تجنب الاستحمام قبل النوم مباشرة .. لهذه الأسباب

بعد رسالته المثيرة.. 10 صور ل شرين وحسام حبيب تثير ضجة

قلة شرب المياه في رمضان تصيبك بمرض خطير|تفاصيل صادمة

فيديو

أنا مخطوفة حد يقول لماما .. رسالة طفلة تثير الجدل على السوشيال ميديا

طليق رانيا يوسف مبيصرفش على بناته وزوج علا غانم يبتزها.. فنانات يكشفن المستور

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 .. متى تبدأ وتنتهي؟

مفاجأة في عيار 21.. تراجع أسعار الذهب اليوم واستقرار صرف الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ