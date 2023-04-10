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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مرصد الأزهر يحذر من كارثة إنسانية في منطقة الساحل الإفريقي

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بقلق بالغ، التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) الذي أشار إلى معاناة قرابة 970 ألف طفل من سوء التغذية نتيجة الصراعات المسلحة في النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

ووفق التقرير الأممي جاءت النيجر في الصدارة حيث بلغ عدد الأطفال الذين يعانون النقص الحاد في الغذاء (430 ألفا)، وسط توقعات بتفاقم الوضع في مالي بنسبة 18,4٪ هذا العام ليؤثر على حوالي 367 ألف طفل.

وفي هذا السياق، صرحت ماري بيير بوارير، المدير الإقليمي لمنظمة "يونيسف" في غرب ووسط أفريقيا، بأن انعدام الأمن والنزاعات المسلحة والإرهاب يزداد في المنطقة ويعرقل تقديم المساعدات للمجتمعات في المناطق المعزولة التي تواجه الإرهاب.

وأضافت "بوارير" أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية يؤثر على جودة النظام الغذائي للأطفال في منطقة الساحل، حيث يعاني 82٪ من الأطفال الصغار (6-23 شهرًا) الفقر الغذائي.

ودعت منظمة "يونيسف" في بيانها الحكومات إلى وضع تغذية الأطفال على رأس أولوياتها الوطنية، والعمل على زيادة  المخصصات المالية لمواجهة سوء التغذية. 

بدوره، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الأرقام المعلن عنها تدعو إلى تحرك دولي عاجل للتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية التي تواجهها دول منطقة الساحل الإفريقي، مع ضرورة العمل في الوقت نفسه على تحسين الوضع الأمني في المنطقة التي تشهد منذ سنوات تصاعدًا في الأنشطة الإرهابية التي يقع ضحيتها في الأغلب المدنيون.

مرصد الأزهر التطرف معاناة الصراعات

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