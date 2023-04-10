إعلان الفائز الـ18 بمسابقة "وفوق كل ذي علم عليم" برعاية مؤسسة أبوالعينين

أعلن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الفائز الـ 18 في مسابقة برنامج وفوق كل ذي علم عليم برعاية مؤسسة أبو العينين.

وقال الدكتور علي جمعة، ببرنامجه "وفوق كل ذي علم عليم" المذاع على قناة "صدى البلد"، "السؤال الذي أردنا الإجابة عنه هو "ما اسم الشاعر الذي مدح الرسول- صلى الله عليه وسلم- في قصيدة ثم رآه في المنام يمسح على جسده فشفي من مرضه".

وأشار الدكتور علي جمعة في برنامجه" وفوق كل ذي علم عليم " المذاع على قناة " صدى البلد"، "الإجابة هي الإمام البوصيري، واسم الفائز هو جازية عبد العزيز عوض من محافظة القاهرة".

وأكد علي جمعة أن الفائز يحصل على جائزة مالية بقيمة 10000 جنيه مقدمة من مؤسسة أبو العينين الخيرية".