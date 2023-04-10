جماهير الأهلي تهاجم رمضان صبحي خلال مباراة بيراميدز في نهائي الكأس.. شاهد

هاجمت جماهير فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رمضان صبحي نجم بيراميدز قبل انطلاق مباراة نهائي الكأس.

وقامت جماهير الاهلي بالهتاف باسم رمضان صبحي برسائل غاضبة قبل لحظات من انطلاق المباراة.

https://youtu.be/bOJCgxAvG3A

ومرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي في اللقاء الذى يجمعهما حالياً على ستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .

وبدأ اللقاء بهدوء حذر بين الفريقين، واعتمادا على التمريرات القصيرة دون تشكيل خطورة على المرميين.

تشكيل الأهلي

وضم تشكيل الأهلي كلا من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات - كهربا - بيرسي تاو

تشكيل بيراميدز

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل