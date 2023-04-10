خالد الجندى: المال به خير وشر.. ويذهب بهذه الطريقة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المال فيه خير وشر، لكونه مخلوقا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ونحن نقول فى الآية الكريمة: " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ"، لافتا إلى أن شر المال أكثر من خيره، فقد يكون داعية إلى الانحراف، فى معصية الله، وقطيعة الرحم ولهوا عن ذكر الله، وكبرا، وقد يسبب انحرافا أخلاقيا ويشجع على الانحراف، وبالتالى الانجرار إلى المعاصى.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "اللى فاهم الدنيا، عارف إن المال وسيلة للوصول إلى الجنة، عن طريق إخراج الزكاة "، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره".

واستكمل الجندي: "المال فيه شر، وسيدنا النبى صلى الله عليه وسلم، علمنا اللى عنده مال وعاوز ربنا يكفيه شر المال ده يخرج صدقة أو زكاة، يبقى كده مش هتكون فى شر وجبت الخير وبعدت عن الشر اللى فى المال بكل ما فيه من معاص وذنوب وابتلاءات ويكون طريقا للنار".