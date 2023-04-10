موقعتش بيني ورانيا يوسف.. محمد مختار ونادية الجندي يتصدران تويتر

تصدر المنتج محمد مختار ترند تويتر و جوجل بعد حلقة في برنامج حبر سري مع الاعلامية أسما ابراهيم التي عرضت علي جزئين أمس واليوم والتي أدلى بها بتصريحات جعلته حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تصدر النجمة نادية الجندي ترند تويتر بعد حديث المنتج محمد مختار عنها خلال الحلقة واعتذاره له بعد هجوم رانيا يوسف عليها مؤخرا .

و أكد المنتج محمد مختار، أنه ورانيا يوسف قررا عقب انفصالهما ألا يعودا مرة اخرى ولم يكن طرف واحد منهم هو المصر على عدم العودة، موضحا أن كل ما حدث أنه طالبها بالتريث قبل الطلاق وأصرت وخلال إجراء مراسم الطلاق أمام المأذون كانت تبكي بغزارة.

وأضاف محمد مختار، أن رانيا يوسف لم تكن سعيدة بعد قرار انفصالهم، قائلا: "خلال وجود المأذون كان في عياط وبكاء وطلعت من أمان جامد وكانت مضيقة مش مبسوطة بعد الطلاق".

الوقيعة مع رانيا يوسف

وأكد محمد مختار، عدم صحة الشائعات التي تحدثت عن اتهام نادية الجندي بمحاولة احداث خلافات ووقيعة بينها وبين رانيا يوسف وبناتهم، قائلا: "أنا بقول لنادية الجندي أنا متأسف أني وضعتك في الوضع ده وارجوا تسامحني لان هي ملهاش دعوة باللي حصل ده".

وأشار محمد مختار إلى أن نادية الجندي كانت صديقة لبناته وشاركت أحداه بناته من رانيا يوسف مع نادية الجندي في مسلسل، متابعا: "أنا وأم أولادي كنا بنروح عند نادية الجندي في الحفلات وبنتي مثلت معاها في مسلسل من انتاج نادية الجندي".

وتابع محمد مختار: "مفيش كلام حقيقي من اللي بيتقال من أن نادية الجندي توقع بيني وبين رانيا يوسف وبناتي، وأنها مش سبب طلاقي من رانيا يوسف ولو عندها القدرة دي مكنتش خلتني ارتبط رانيا وأنا نادية اصحاب أساسا.