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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خروج جميع مصابي حادث حريق سوء الأحوال الجوية بالأقصر.. شاهد

صدى البلد

أعلنت غرفة الأزمات والطوارئ بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، خروج وتحسن جميع مصابي حادث حريق وانفجار أنبوبة أمس، الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية بمحافظة الأقصر.

وأوضحت أن ذلك جاء بعد رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات ومنشآت  بالأقصر لسوء الأحوال الجوية المعلن في البلاد.

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واستقبلت طوارئ مستشفى الكرنك الدولي، أحد مستشفيات الإخلاء، 10 مصابين جراء الحريق.

وتنوعت الحالات ما بين إصابات حروق واصابات أخرى للاختناق لتخرج أيضاً جميع الحالات تحسن.

وعلى نحو متصل، استقبلت مستشفيات الإخلاء بهيئة الرعاية بالأقصر عددا من الحوادث ذات طبيعة خاصة، معظمها من الأطفال، وجاءت منها 3 حالات وفاة نتيجة حوادث سير وسقوط شجرة، بالإضافة إلى حالة غير مستقرة لسقوط حائط عليها.

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