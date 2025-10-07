قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما
الزمالك يدعو لانعقاد الجمعية العمومية يوم 21 أكتوبر
عواد يطلب تحديد مصيره داخل الزمالك ويخشى ضياع حلم المونديال
الوزير: فوز العناني إنجاز كبير يؤكد ما تحظى به مصر من تقدير دولي
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: فوز "العناني" تاريخي يُجسد قوة الحضور المصري على الساحة الدولية

العناني
العناني

هنّأ النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه الكاسح بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو بعد حصوله على 55 صوتًا من أصل 57 في الانتخابات التي جرت بمقر المنظمة في باريس، مؤكدًا أن هذا الانتصار الدبلوماسي يعكس ريادة مصر الثقافية والحضارية ومكانتها المستحقة في قلب العالم.

وقال النائب أبو زهرة إن فوز الدكتور العناني بهذا المنصب الدولي الرفيع يُعد شهادة تقدير عالمية لمصر ولقوتها الناعمة، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استعادة دور مصر الريادي في المؤسسات الدولية، وإبراز قدرتها على الجمع بين الأصالة والتجديد، والقيادة بالحكمة والمعرفة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التاريخ يسجل اليوم صفحة جديدة من الدبلوماسية المصرية الناعمة، حيث تنتقل الخبرة المصرية من وادي النيل إلى أروقة اليونسكو لتسهم في صون التراث الإنساني، والدفاع عن الثقافة والتعليم والهوية في زمن التحولات الكبرى.

وواصل:"نبارك لمصر هذا الإنجاز التاريخي، واثقين بأن الدكتور خالد العناني سيكون خير ممثل للحضارة المصرية، وسيسهم في تجديد روح اليونسكو بما يعزز قيم الحوار والسلام وحماية التراث الإنساني المشترك.”

خالد العناني مجلس الشيوخ النائب مصطفى أبو زهرة العناني وزير السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

ترشيحاتنا

دكتور خالد العناني

حسين عبد البصير: فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو تتويج لريادة مصر الثقافية عالميًا

خالد العناني

وزير الثقافة: نصر أكتوبر أصبح نصرين.. السلاح والثقافة

السفير عبد الرؤوف الريدي

السفير عبد الرؤوف الريدي: فوز خالد العناني باليونسكو رسالة حضارية تؤكد قوة مصر الناعمة

بالصور

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

رام 1500
رام 1500
رام 1500

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

أرز بالدجاج
أرز بالدجاج
أرز بالدجاج

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد