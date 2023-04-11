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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوي يكشف السبب الرئيسي وراء الفوز بكأس مصر

صدى البلد

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يشعر بسعادة كبيرة بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز، مشيرا إلى أن تنفيذ تعليمات المدير الفني مارسيل كولر كانت السبب الرئيسي في الفوز باللقاء.

وأشاد الشناوي بالأداء الذي قدمه لاعبو الفريق خلال المباراة، والتزامهم بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، مما ساعد الفريق على العودة في النتيجة من التأخر إلى الفوز بهدفين مقابل هدف.

وأكد الشناوي أن لاعبي الفريق سيحتفلون بلقب الكأس ليلة المباراة فقط، وأنهم سيبدؤون من الغد الاستعداد بقوة للمباراة المقبلة في الدوري.

وتعليقًا على الحضور الجماهيري، قال الشناوي: «دائمًا ما أكون في غاية السعادة عندما يتواجد الجمهور في المدرجات، وخاصة في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا التي تواجدت فيها الجماهير بكامل المدرجات. أشكرهم على مساندتهم الدائمة لنا والوقوف معنا في الحلوة والمرة.. نحن سعداء لأنهم سيعودون إلى منازلهم ويتناولون وجبة السحور وهم في حالة نفسية جيدة بعد تحقيق لقب كأس مصر».

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