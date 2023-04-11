عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجاة سائق موتوسيكل بأعجوبة بعد سقوطه أسفل شاحنة| شاهد

نجاة سائق موتوسيكل
نجاة سائق موتوسيكل بأعجوبة بعد سقوطه أسفل شاحنة

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حادثا، لـ راكب دراجة نارية، فقد توازنه وسقط على طريق سريع، في أثناء سيره بسرعة عالية، حتى كادت أن تدهسه شاحنة مسرعة.

وفي المقطع المنشور على “تويتر”، سقط راكب دراجة نارية على أحد الطرق أمام شاحنة مسرعة، ولإنقاذ نفسه، ركض السائق نحو الرصيف بأسرع ما يمكن؛ لإنقاذ حياته.

واستخدم سائق الشاحنة، الفرامل، لكنه تأخر ثانية أو ثانيتين، وكانت ستصبح كارثة؛ إذا ظل سائق الدراجة النارية في مكانه.

فيما لم يذكر الحساب الناشر للحادث، مكان وقوعه.

وقع الحادث في يوم ممطر والطريق مبلل وزلق، لذلك من المنطقي ركوب وقيادة المركبات بسرعة بطيئة.

دراجة نارية موتوسيكل حادث حوادث مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يعلن موقفه من أزمة غرامة كهربا للزمالك

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام بيراميدز في كأس مصر

استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

مفيش VAR.. تعليق ساخر من خالد الغندور علي لقطةفي مباراة الأهلي وبيراميدز

تركت طفلا صغيرا.. وفاة مطربة شابة بعد صراع مع المرض

موضوعات متعلقة

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

بعد عامين.. شاهد ماذا فعل فيروس كورونا بامرأة|فيديو

سحلها وضربها.. شرطي أمريكي يعتدي على امرأة بوحشية|شاهد

لسبب صادم.. شاب يخلع ملابسه ويستحم أمام الركاب في مترو نيويورك|شاهد

شاهد.. صاحب أضخم يد في العالم

كارثة معمارية في بريطانيا.. شاهد أبشع مبنى في العالم

أمه تركته .. العثور على رضيع هندي داخل "جردل" |شاهد

إيلون ماسك يفقد لقب أغنى رجل بالعالم.. نجوم على قائمة المليارديرات 2023

ترشيحاتنا

عاجل.. أول تعليق لـ الخارجية على الوثائق المفبركة بشأن تصدير أسلحة لـ روسيا

280 جنيها.. هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصادر مسؤولة: ما يتردد نشره في واشنطن بوست عبث معلوماتي

النفط يرتفع وسط مخاوف بالسوق العالمية من تأثير أسعار الفائدة على الطلب

مروان عطية يحتفل بأول بطولة له مع الأهلي| شاهد

عاجل.. مصادر تنفي الزعم بأن مصر أنتجت 40 ألف صاروخ ليتم شحنها لروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاة سائق موتوسيكل بأعجوبة بعد سقوطه أسفل شاحنة| شاهد

تصرف معتمر مع عمال النظافة بالحرم المكي يثير إعجاب رواد السوشيال.. فيديو

أثناء الركوع.. إمام مسجد بـ أمريكا يتعرض لحادث مفجع| شاهد ماذا حدث؟

ليس لها علاقة بالانتماء.. لماذا يستحيل على الأهلي ضم الأناكوندا؟

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ