نجاة سائق موتوسيكل بأعجوبة بعد سقوطه أسفل شاحنة| شاهد

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حادثا، لـ راكب دراجة نارية، فقد توازنه وسقط على طريق سريع، في أثناء سيره بسرعة عالية، حتى كادت أن تدهسه شاحنة مسرعة.

وفي المقطع المنشور على “تويتر”، سقط راكب دراجة نارية على أحد الطرق أمام شاحنة مسرعة، ولإنقاذ نفسه، ركض السائق نحو الرصيف بأسرع ما يمكن؛ لإنقاذ حياته.

واستخدم سائق الشاحنة، الفرامل، لكنه تأخر ثانية أو ثانيتين، وكانت ستصبح كارثة؛ إذا ظل سائق الدراجة النارية في مكانه.

فيما لم يذكر الحساب الناشر للحادث، مكان وقوعه.

وقع الحادث في يوم ممطر والطريق مبلل وزلق، لذلك من المنطقي ركوب وقيادة المركبات بسرعة بطيئة.