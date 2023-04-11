مروان عطية صفقة تاريخية.. إعلامي شهير يعلق علي فوز الأهلي بكأس مصر

علق الإعلامي كريم رمزي، على فوز النادي الأهلي بكأس مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب كريم رمزي: "مليون مبروك للنادي الأهلي..

‏-بطولة تانية يستحقها مارسيل كولر مدرب كبير جدا

‏-حسين الشحات تحول عظيم في مستواه وفي وقته وعن استحقاق لموهبته..

‏-مروان عطية صفقة تاريخية للأهلي..

‏-جمهور الأهلي مبهر كالعادة..".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى يجمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأس أقيم منذ انطلاق البطولة في مصر.