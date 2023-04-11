عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الليلة.. الجامع الأزهر ينظم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى فتح مكة

صدى البلد

يحتفل الجامع الأزهر، اليوم الثلاثاء من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بذكرى فتح مكة، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبإشراف ومتابعة من الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.

وتعقد الاحتفالية عقب الركعة الثامنة من صلاة التراويح، ويحاضر فيها عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر الشريف للحديث عن غزوة فتح مكة ومقدماتها التي تبدأ من صلح الحديبية والدروس والعبر من هذه المناسبة العظيمة التي نزل فيها قرآن يتلى: "إنا فتحنا لك فتحا مبينا"، وللتأكيد على أن شهر رمضان شهر العمل والجد والانتصارات وليس شهرا للتكاسل والتواكل.

ويحرص الجامع الأزهر على الاحتفاء بالمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية ، لتذكير المواطنين بها ، وأخذ العظات والعبر ، والاقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الطاهرون في مثل هذه المناسبات، والتعريف بهذه الأحداث التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها بالغ الأثر في بناء الدولة الإسلامية.

ذكرى فتح مكة شيخ الأزهر الجامع الازهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يعلن موقفه من أزمة غرامة كهربا للزمالك

هل تصرف الحكومة معاش شهر مايو قبل عيد الفطر؟

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام بيراميدز في كأس مصر

استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

عقب نشر تقرير مفبرك عن مصر| البنتاجون: المعلومات مضللة.. ونحقق بشأن التسريبات والمستفيد منها

تركت طفلا صغيرا.. وفاة مطربة شابة بعد صراع مع المرض

أمطار رعدية ونشاط رياح.. استمرار الأجواء الباردة والتحسن التدريجي مساء الخميس

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

ترشيحاتنا

مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات إير أوروبا الإسبانية .. صور

علامات ليلة القدر.. ما أجمع عليه العلماء وماذا قال عنها النبي

فضل صلاة التهجد اليوم في ليلة القدر.. 23 نعمة تجعلك لا تضيعها

البتكوين تقفز 4000 دولار.. وسعر العملة الخضراء يرتفع

قلق أوروبي من تصريحات ماكرون حول تايوان

أمطار رعدية غزيرة.. الأرصاد الإماراتية تحذر المواطنين من طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبط طحينة مغشوشة في الأسواق.. كيفية معرفة السليمة بطريقة واحدة

لندن.. شاب يخاطر بحياته على قضبان حديدية هربا من الشرطة ..فيديو

فطارك في رمضان.. بلح باللبن وكفتة الحاتي وأرز بسمتي بالخضار والحلو جلاش بالشوكولاتة

المطرية اتحسدت.. ما سر إلغاء مائدة الإفطار الثانية غدا ؟

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ