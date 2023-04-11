وداد وسيد النسخة الحقيقية.. حكم قضائي يعيد زوجة لزوجها رغم خلعه

خلع وداد وسيد .. بعد الجدل الذي أثاره مسلسل جعفر العمدة والذي تضمن واقعة خلع وداد لزوجها سيد سرا دون علمه وزواجها من شوقي.. بدأ الجميع الحديث عن قانونية الخلع سرا، وهل سبق ان تصدى القضاء المصري لمثل هذه الوقائع؟.

وبالبحث تبين بالفعل تصدي القضاء المصري لواقعة الخلع سرا، وصدور أحكام قضائية بإلغائه.

محكمة استئناف الأسرة بالإسكندرية

وكان آخرها ما أصدرته محكمة استئناف الأسرة بالإسكندرية، بإلغاء حكم محكمة الرمل لشئون الأسرة بخلع زوج، واعتباره كأن لم يكن.

ولمتابعة المزيد حول قضية الخلع سرا والتي أثارها مسلسل جعفر العمدة .. تابع الفيديو جراف التالي: