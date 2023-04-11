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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

وداد وسيد النسخة الحقيقية.. حكم قضائي يعيد زوجة لزوجها رغم خلعه

مسلسل جعفر العمدة
مسلسل جعفر العمدة

خلع وداد وسيد .. بعد الجدل الذي أثاره مسلسل جعفر العمدة  والذي تضمن واقعة خلع وداد لزوجها سيد سرا دون علمه وزواجها من شوقي.. بدأ الجميع الحديث عن قانونية الخلع سرا، وهل سبق ان تصدى القضاء المصري لمثل هذه الوقائع؟.

 

وداد وسيد.. حكم قضائي يعالج الخلع الأمريكاني.. ويعيد زوجة لزوجها رغم خلعه

وبالبحث تبين بالفعل تصدي القضاء المصري لواقعة الخلع سرا، وصدور أحكام قضائية بإلغائه.

 

محكمة استئناف الأسرة بالإسكندرية

 

وكان آخرها ما أصدرته محكمة استئناف الأسرة بالإسكندرية، بإلغاء حكم محكمة الرمل لشئون الأسرة بخلع زوج، واعتباره كأن لم يكن.

ولمتابعة المزيد حول قضية الخلع سرا والتي أثارها مسلسل جعفر العمدة .. تابع الفيديو جراف التالي:

جعفر العمدة وداد سيد خلع وداد وسيد قانونية الخلع سرا القضاء المصرى

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