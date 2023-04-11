عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

رسالة غامضة من كهربا

بابا المجال.. تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي.. ورسالة غامضة من كهربا

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن احتفال النادي الأهلى بفوزه أمس على نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد ، والرسالة الغامضة التي كتبها كهربا لاعب النادي الأهلي عقب الفوز . 

شاهد الفيديو 

وجه محمود كهربا رسالة غامضة، بعد التتويج بكأس مصر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب كهربا: “في حضرة بابا المجال اقترب وقت معاقبة الجميع إنه الأهلي يا سادة الروح والكيان”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأس أقيم منذ انطلاق البطولة في مصر.

مريم كمال الأهلى بيراميدز كهربا النادي الأهلي بطولة كأس مصر بابا المجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

الجزاء من جنس العمل.. خرج للسرقة في نهار رمضان فعاد جثة هامدة|تفاصيل

هل تصرف الحكومة معاش شهر مايو قبل عيد الفطر؟

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وماذا يقرأ فيها والفرق بينها وبين التراويح؟

الجرام بـ 1237 جنيها.. انخفاض جديد في أسعار الذهب

أمطار رعدية ونشاط رياح.. استمرار الأجواء الباردة والتحسن التدريجي مساء الخميس

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

موضوعات متعلقة

استعدوا لأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد بسبب الطقس

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

الأهلي وبيراميدز.. موقف كهربا ومفاجآت بالجملة يجهزها كولر

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 .. متى تبدأ وتنتهي؟

مفاجأة في عيار 21.. تراجع أسعار الذهب اليوم واستقرار صرف الدولار

أمطار غزيرة تصل لسيول.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

ترشيحاتنا

سعر ميتسوبيشي إكليبس كروس وإكسباندر 2023 في مصر

شيخ الأزهر يكشف فضل من يصبر على زوجته ويمسك نفسه عن طلاقها

اتحاد الكرة يوضح حقيقة منع كهربا من اللعب بسبب غرامة الزمالك.. تفاصيل

أحمد حسن يوضح السبب الرئيسي وراء تأخر وصول مدرب الزمالك الجديد

شيخ الأزهر يكشف 5 أسباب لانتشار الطلاق في المجتمع .. فيديو

شرطة الاحتلال تقدم لائحة اتهام ضد 30 فلسطينيا من الضفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة لعربية حفل زفاف تثير الجدل على السوشيال ميديا.. والسبب صادم

مشهد رفض منح منى زكي وصاية أولادها يثير الجدل في "تحت الوصاية"

روجينا تنهار من البكاء بسبب منى عبد الوهاب

لص يسرق أموال الزكاة ويتظاهر بالصلاة في تركيا.. شاهد

فيديو

بابا المجال.. تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي.. ورسالة غامضة من كهربا

خدمة خاصة.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم .. تفاصيل

استعدوا لأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد بسبب الطقس

الخارجية ترد على الوثائق الأمريكية المفبركة بتصدير مصر أسلحة إلى روسيا "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ