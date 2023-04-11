بابا المجال.. تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي.. ورسالة غامضة من كهربا

رسالة غامضة من كهربا

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن احتفال النادي الأهلى بفوزه أمس على نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد ، والرسالة الغامضة التي كتبها كهربا لاعب النادي الأهلي عقب الفوز .

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وجه محمود كهربا رسالة غامضة، بعد التتويج بكأس مصر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب كهربا: “في حضرة بابا المجال اقترب وقت معاقبة الجميع إنه الأهلي يا سادة الروح والكيان”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأس أقيم منذ انطلاق البطولة في مصر.