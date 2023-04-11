مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن القبض على بلوجر جديدة تدعى دينا محمد ومشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ دينا «أم لبانة»، بعد القبض على سلمى الشيمي، وذلك بسبب اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة مقاطع فيديو لا تتناسب مع قيم المجتمع المصري.

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سقطت البلوجر دينا محمد والشهيرة بـ دينا «أم لبانة».. فتاة التيك توك بعد أيام من القبض على بلوجر الأزياء الشهيرة سلمى الشيمي، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة مقاطع فيديو لا تتناسب مع قيم المجتمع المصري.

وباشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة ضبط فتاة التيك توك دينا محمد الشهيرة بـ «أم لبانة» عبر منصة التيك توك، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإذاعة مقاطع مصورة لا تتناسب مع قيم وتقاليد المتجمع.

وطلبت النيابة العامة في الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وأمرت بالتحفظ على مقاطع فيديو عثر عليها على هاتف المتهمة المحمول، كما تم التحفظ على معدات وأدوات تصوير خاصة بها.