وزيرا التعليم والشباب يكرمان الفرق الفائزة بختام الدورة الرمضانية 2023.. حجازي: هدفنا رفع الكفاءة الصحية والبدنية للطلاب.. صبحي: نهتم ببناء الشخصية للنشء

صبحي وحجازي يشهدان ختام الدورة الرمضانية للاتحاد المصري للرياضة المدرسية

وزير التعليم : ممارسة الانشطة تساهم في عودة الطلاب الحقيقية للمدرسة

وزير الشباب : ندعم الأنشطة الطلابية داخل المدارس المصرية ونحرص على تنفيذ حزمة من البرامج للطلاب





شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة' مساء اليوم، حفل ختام الدورة الرمضانية 2023، التي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى أقيم بالصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضي.

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالحضور، معربًا عن سعادته بفاعليات ختام الدورة الرمضانية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والتي تعد تتويجا للتعاون الجاد والمتواصل مع وزارة الشباب والرياضة، وتأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعية إلى تطوير منظومة الرياضة المدرسية لرفع الكفاءة الصحية والبدنية لطلاب المدارس المصرية.

وثمن الدكتور رضا حجازي التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة والذي يعمل على بناء الإنسان، كما وجهت القيادة السياسية، وذلك من خلال اليوم الرياضي الذي بدأ العمل به منذ بداية العام الدراسي، موجها الشكر للواء محمد الطاهر مدير عام اتحاد الشرطة الرياضى، على إقامة مسابقة اليوم في اتحاد الشرطة الرياضي والتي اشتركت فيها ٢٠ محافظة ، ومارس ٢٠٠٠ طالب الرياضة وشارك ٤٥٠ طالب في التصفيات النهائية، مشيرًا إلى أن الهدف الذي نسعى لتحقيقه والمحافظة عليه ودعمه هو ممارسة الرياضة بمشاركة وتضامن وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي.

وأكد الدكتور رضا حجازي على أن جودة الحياة تتحقق ليس فقط بحصول الطالب على درجات مرتفعة خلال دراسته ولكنها تتحقق أيضًا بتمتع الطالب بلياقة بدنية جيدة، مشيرا إلى أن ممارسة الانشطة المختلفة سواء الرياضية أو المسرحية أو الثقافية أو الفنية تساهم في عودة الطلاب الحقيقية للمدرسة، مؤكدا على دور المدرسة في تكوين الشخصية وتشجيع المواهب وتنميتها واستثمارها.

وفي كلمته، قال وزير الشباب والرياضة :"كل الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي جهوده في مجال التربية والتعليم وكذلك مع الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، وتوجه أيضًا بالشكر والعرفان للواء الدكتور محمد الطاهر مدير عام اتحاد الشرطة الرياضي، ومشاركته المجتمعية الدائمة علي مستوي كافة المنافسات مع الأندية والمنتخبات".

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم الوزارة للأنشطة الطلابية داخل المدارس المصرية، والحرص على تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة للطلاب، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلي أن هناك تكليفًا وتوجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام ببناء الشخصية والاهتمام بالحياة البدنية والحفاظ علي الصحة والتنشئة في سن صغيرة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى اهتمام الوزارة بالاتحادات الطلابية، والحرص على لقاءهم بشكل مستمر للتعرف على تطلعات واحتياجات طلاب المدارس المصرية؛ لتنفيذ برامج ومشروعات تتوافق ورغباتهم فى إطار التعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونائب الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، أن الرياضة تعد مكسبا حقيقيا للجسد والعقل والروح والرياضي لا يعرف الخسارة، مشيرة إلى أن الدورة الرمضانية تمت بمشاركة أكتر من ٢٥٠ طالب وطالبة في رياضة السباحة و٢٠ فريق من ٢٠ محافظة في كرة القدم، من خلال منافسات قوية على مدار شهر رمضان المبارك، حيث نشأت بين الطلاب علاقات إنسانية ، وزالت حدود المسافات وجمعتهم الرياضة، من أجل وصول كل منهم إلى تحقيق احلامهم بالوصول للبطولة.

وشهد الوزيران خلال الحفل فيلما تسجيليا يوضح مراحل الدورة الرمضانية فى مجال لعبتى السباحة وكرة القدم، وعرضا فنيا بعنوان " اتحضر للاخضر" شارك فيه طلاب محافظة الغربية، وعرضا آخر بعنوان " البهجة" قدمه طلاب محافظة القاهرة.

كما شهد الوزيران المبارة النهائية على المركزين الأول والثاني بين فريقى كرة القدم لمديريتى التربية والتعليم بالقليوبية والغربية، حيث فاز فريق الغربية بالبطولة.

وفى ختام الحفل، كرم الوزيران الفرق الفائزة فى البطولة، وتسليم الميداليات للمركز الثالث والذى فاز به فريق محافظة المنيا، والمركز الثانى فريق محافظة القليوبية ، وتسليم كأس الدورة للمركز الأول والذى فاز به فريق محافظة الغربية.

الجدير بالذكر أن هذه البطولة ضمت مشاركة ٢٠ محافظة، حيث تمت إقامة قرعة كرة القدم يوم السبت الموافق ٨ إبريل بالمدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر، تلاها تصفيات الدورة، حيث تم تقسيم الفرق إلي أربع مجموعات شملت كل مجموعة عدد (٥) محافظات جاء في المجموعة الأولي كل من فرق محافظات (الغربية، والقاهرة، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد)، وشملت المجموعة الثانية محافظات (الشرقية، ودمياط، وسوهاج، والبحيرة، والإسماعيلية)، وتضمنت المجموعة الثالثة محافظات (المنوفية، وشمال سيناء، وبني سويف ، والفيوم، والدقهلية)، وتضمنت المجموعة الرابعة محافظات(كفر الشيخ، والجيزة ، والإسكندرية، القليوبية، والمنيا).

وقد حضر من جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصري الرياضية المدرسية، والدكتورة چيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، وناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية.

ومن جانب وزارة الشباب والرياضة، حضر اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات الرياضية واللجان النوعية، كما حضر اللواء محمد الطاهر مدير عام اتحاد الشرطة الرياضى.

ختام الدورة الرمضانية 2023

ختام الدورة الرمضانية 2023

ختام الدورة الرمضانية 2023

ختام الدورة الرمضانية 2023

ختام الدورة الرمضانية 2023

ختام الدورة الرمضانية 2023

ختام الدورة الرمضانية 2023

ختام الدورة الرمضانية 2023

ختام الدورة الرمضانية 2023

ختام الدورة الرمضانية 2023