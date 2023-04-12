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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضبط «تيك توكر» مصرية شهيرة تبث مقاطع فيديو خادشة.. من هي؟

صدى البلد

بعد أن تم إلقاء القبض عليها خلال الساعات القليلة الماضية وتصدرها مؤشرات البحث من هي "دينا محمد" صاحبة قناة "أم لبانة" التي تبث مقاطع فيديو "تيك توكية" خادشة للحياء بموقع TikTok للفيديوهات وذلك  لتحقيق نسب مشاهدات عالية والحصول على "كاش" مقابل ترويجها.

تعد المعلومات قليلة جدًا في الإعلام المصري عن دينا إلا أنها كانت تروج لفيديوهات خارجة لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة  ولتدر لها أموالًا قد تصل لنحو 400 دولار أسبوعيًا مقابل الحصول على أموال عن طريق تطبيق «فودافون كاش».

أكدت دينا أن سبب لجوئها لتلك الفيديوهات هي أن زوجها قد تم حبسه في تهمة سرقة بالإكراه وقد لجأت إلى تلك الفيديوهات لتقوم بالصرف على زوجها وابنها .

قناة أم لبانة موقع TikTok مقاطع فيديو الاعلام المصري

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